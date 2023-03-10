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Помер актор фільму "Шосе в нікуди", якого підозрювали у вбивстві другої дружини

10 березня 2023 13:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Італійсько-американський актор Роберт Блейк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 90-му році життя помер італійсько-американський актор Роберт Блейк. Його довга кар'єра була затьмарена звинуваченнями у вбивстві дружини.

Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі

Роберт був відомий як головний герой телевізійного детективного серіалу 1970-х років "Баретта" та роллю у фільмі "Шосе в нікуди" режисера Девіда Лінча. Але його кар’єра зазнала труднощів після гибелі його дружини у 2001 році.

Блейка звинуватили в її вбивстві. Через чотири роки його виправдали, але пізніше цивільний суд визнав кінозірку все ж таки відповідальним за її смерть.

У заяві, оприлюдненій  його племінницею Норін Остін, йдеться, що він Роберт Блейк помер від хвороби серця.

Відзначимо, що актор був номінований на премію "Еммі" за фільм CBS "Судний день: Історія Джона Ліста". Роберта вважали одним із найвидатніших акторів свого покоління, але після арешту його кар’єра так і не відновилася.

Друга дружина Блейка, Бонні Лі Беклі, була сама в машині актора в районі Студіо-Сіті в Лос-Анджелесі, коли її застрелили. Актор розповів поліції, що залишив її одну, щоб повернутися до італійського ресторану, де вони щойно обідали, щоб забрати пістолет, який залишив. А згодом він знайшов її мертвою.

Пізніше суддя в цивільній справі зобов’язав його виплатити 30 мільйонів доларів дітям його колишньої дружини, що призвело до того, що актор оголосив про банкрутство.

Роберт без успіху подав апеляцію, але домігся зменшення суми штрафу вдвічі до 15 мільйонів доларів. Блейк завжди стверджував, що є невинним у цій справі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та волонтер Сергій Притула прокоментували загибель Героя України Дмитра Коцюбайла за позивним "Да Вінчі".

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