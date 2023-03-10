Умер актер фильма "Шоссе в никуда", которого подозревали в убийстве второй жены

Итальянско-американский актер Роберт Блэйк

На 90-м году жизни скончался итальянско-американский актер Роберт Блэйк. Его долгая карьера была омрачена обвинениями в убийстве супруги.

Об этом сообщает издание BBC.

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Роберт был известен как главный герой телевизионного детективного сериала 1970-х годов "Баретта" и ролью в фильме "Шоссе в никуда" режиссера Дэвида Линча. Но его карьера испытала трудности после гибели его жены в 2001 году.

Блэйка обвинили в ее убийстве. Через четыре года его оправдали, но позже гражданский суд признал кинозвезду все же ответственным за ее смерть.

В заявлении, обнародованном его племянницей Норин Остин, говорится, что он Роберт Блэйк умер от болезни сердца.

Отметим, что актер был номинирован на премию "Эмми" за фильм CBS "Судный день: История Джона Листа". Роберта считали одним из величайших актеров своего поколения, но после ареста его карьера так и не возобновилась.

Вторая жена Блэйка, Бонни Ли Бекли, была сама в машине актера в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, когда ее застрелили. Актер рассказал полиции, что оставил ее одну, чтобы вернуться в итальянский ресторан, где они только обедали, чтобы забрать оставшийся пистолет. А потом он нашел ее мертвой.

Позже судья по гражданскому делу обязал его выплатить 30 миллионов долларов детям его бывшей жены, что привело к тому, что актер объявил о банкротстве.

Роберт без успеха подал апелляцию, но добился уменьшения суммы штрафа вдвое до 15 миллионов долларов. Блейк всегда утверждал, что невиновен в этом деле.

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