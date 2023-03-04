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Помер актор фільму "Врятувати рядового Райана" Том Сайзмор: яка причина та що про нього відомо

4 березня 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Том Сайзмор
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.

Про це повідомляє BBC News, посилаючись на слова його менеджера Чарльза Лаго.

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"З великим сумом і смутком я маю повідомити, що актор Томас Едвард Сайзмор у віці 61 року мирно пішов з життя уві сні в лікарні Святого Йосипа в Бербанку", — наводить видання слова менеджера актора.

У цей час брат і діти Тома Сайзмора були поряд із ним.

Як передає видання, 18 лютого 2023 року Том Сайзмор був госпіталізований після перенесеного інсульту, після якого утворилася аневризму головного мозку. Повідомлялося, що з того моменту актор був у комі у відділенні інтенсивної терапії.

Що відомо про Тома Сайзмора

Народився в робітничому районі Детройта, Сайзмор здобув ступінь магістра театру до того, як настав голлівудський перерву, виконавши роль у фільмі Олівера Стоуна "Народжений четвертого липня" 1989 року.

Ця робота призвела до більш масштабних ролей у драмах 1990-х, таких як "Справжній роман" Тоні Скотта, "Диявол у блакитній сукні" з Дензелом Вашингтоном і байопік "Вайетт Ерп" із Кевіном Костнером.

Стоун знову запропонував йому роль жорстокого детектива Джека Скагнетті в суперечливому фільмі "Природжені вбивці"; і він зіграв поплічника злочинця Роберта Де Ніро в "Спеці".

У оскароносному фільмі "Врятувати рядового Райана" 1998 року він знявся поруч з Томом Хенксом у ролі відданого сержанта Горвата.

Том Сайзмор
Сайзмор (спереду зліва) і Том Хенкс у фільмі "Врятувати рядового Райана".
Том Сайзмор
Актори Том Сайзмор, Том Хенкс, режисер Стівен Спілберг та актор Едвард Бернс (зліва направо) на презентації фільму "Врятувати рядового Райана"

За роль мафіозі в телефільмі "Захист свідків" 1999 Сайзмор був номінований на премію "Золотий глобус".

За славою та грошима була залежність від наркотиків. В автобіографії актор розповідав про свою пристрасть до героїну та метамфетаміну.

За словами Сайзмора, Роберт Де Ніро змусив його лягти в реабілітаційну клініку 1995 року, погрожуючи, що інакше зробить так, щоб актора заарештували за зберігання героїну.

Під час зйомок картини "Врятувати рядового Райну" Спілберг, за чутками, погрожував звільнити актора за перших ознак вживання наркотиків і перезняти фільм без нього.

Проблеми із законом

В актора були й інші проблеми із законом. У 1997 році його заарештували за підозрою в нападі на свою дружину, актрису і тенісистку Мейв Куінлан. Через два роки вони розлучилися.

У 2003 році він був засуджений до шести місяців ув’язнення за побиття своєї подруги Хайді Флейсс, і йому було наказано пройти курс реабілітації та управління гнівом.

Сам Сайзмор пізніше скаржився, що "дозволив особистим демонам взяти гору над моїм життям".

2005 року він знову ненадовго потрапив до в’язниці за порушення умов випробувального терміну. Сайзмор провалив тест на наркотики після того, як спробував підробити результати за допомогою протезу пеніса. За словами прокурорів, Сайзмор до цього вже був спійманий на спробі використати такий пристрій.

Через два роки він був засуджений до 16 місяців в’язниці за чергове порушення умов випробувального терміну.

"Я був хлопцем, який почав з малого і піднявся на вершину. У мене був будинок за кілька мільйонів доларів, Porsche, ресторан, яким я володів разом із Робертом Де Ніро. А тепер у мене не залишилося абсолютно нічого", — написав Сайзмор в автобіографії 2013 року.

Том Сайзмор

"Я прожив цікаве життя, — написав він. — Але не можу сказати, чого б я не віддав за те, щоб бути хлопцем, про якого ви нічого не знаєте".

Хоча акторові так і не вдалося повернути минулу славу, останніми роками він знявся у невеликій ролі у серіалі "Кобра Кай" і зіграв епізодичну роль у відродженому 2017 року культовому серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс".

Нагадаємо, 20 лютого зірку фільмів "Перл-Харбор" та "Врятувати рядового Райяна" госпіталізовано у критичному стані. 

Згодом лікарі дали родині Сайзмора невтішні прогнози. Том Сайзмор не має жодної надії на одужання після того, як він переніс аневризму головного мозку. 

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