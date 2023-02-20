Зірку фільму Перл-Харбор актора Тома Сайзмора госпіталізовано у критичному стані

Зірку фільмів "Перл-Харбор" та "Врятувати рядового Райяна" госпіталізовано у критичному стані
Голлівудський актор Том Сайзмор, відомий за фільмами "Перл-Харбор", "Чорний яструб", "Врятувати рядового Райана" та багатьох інших був госпіталізований до клініки.
Про це виданню The Hollywood Reporter повідомив продюсер Чарльз Лаго, який також є речником Сайзмора.
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Причиною госпіталізації стала аневризма, виявлена в головному мозку актора. У 61-річного Тома Сайзмора стався напад, коли він перебував у своєму будинку в Лос-Анджелес. Кінозірка впав і знепритомнів. Сайзмора, який перебував в несвідомому стані, виявив обслуговуючий персонал будинку і вчасно викликав на місце медичну допомогу.
Актора помістили до клініки. На цей час Том Сайзмор знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, лікарі виборюють його життя.
Актор відомий за багатьма успішними проєктами. Він зіграв сержанта Майкла Хорвата в оскароносному фільмі Стівена Спілберга "Врятувати рядового Раяна", детектива Джека Скагнетті у стрічці Олівера Стоуна "Природжені вбивці", підполковника Денні МакНайта у стрічці "Чорний яструб".
У фільмографії актора є картини "Перл-Харбор", "Ворог держави", а також культовий класичний серіал Девіда Лінча "Твін Пікс". 2000 року Сайзмор отримав номінацію на премію "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі Річарда Пірса "Захист свідків".
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