Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер актер фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор: какая причина и что о нем известно arrow

Умер актер фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор: какая причина и что о нем известно

4 марта 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Том Сайзмор
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.

Об этом сообщает BBC News, ссылаясь на слова его менеджера Чарльза Лаго.

Читайте также:

Какая причина смерти актера

"С большой грустью и унынием я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушел из жизни во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке", — приводит издание слова менеджера актера.

В это время брат и дети Тома Сайзмора были рядом с ним.

Как передает издание, 18 февраля Том Сайзмор был госпитализирован после перенесенного инсульта, после которого образовалась аневризма головного мозга. Сообщалось, что с того момента актер находился в коме в отделении интенсивной терапии.

Что известно о Томе Сайзморе

Родившийся в рабочем районе Детройта, Сайзмор получил степень магистра театра до того, как наступил голливудский перерыв, исполнив роль в фильме Оливера Стоуна "Рожденный четвертого июля" 1989 года.

Эта работа привела к более масштабным ролям в драмах 1990-х, таких, как "Настоящий роман" Тони Скотта, "Дьявол в голубом платье" с Дензелом Вашингтоном и байопик "Вайетт Эрп" с Кевином Костнером.

Стоун снова предложил ему роль жестокого детектива Джека Скагнетти в противоречивом фильме "Врожденные убийцы"; и он сыграл приспешника преступника Роберта Де Ниро в "Спеке".

В оскароносном фильме "Спасти рядового Райана" в 1998 году он снялся рядом с Томом Хэнксом в роли преданного сержанта Горвата.

Том Сайзмор
Сайзмор (спереди слева) и Том Хэнкс в фильме "Спасти рядового Райана".
Том Сайзмор
Актеры Том Сайзмор, Том Хэнкс, режиссер Стивен Спилберг и актер Эдвард Бернс (слева направо) на презентации фильма "Спасти рядового Райана"

За роль мафиози в телефильме "Защита свидетелей" 1999 года Сайзмор был номинирован на премию "Золотой глобус".

За славой и деньгами была зависимость от наркотиков. В автобиографии актер рассказывал о своей страсти к героину и метамфетамину.

По словам Сайзмора, Роберт Де Ниро заставил его лечь в реабилитационную клинику 1995 года, угрожая, что иначе поступит так, чтобы актера арестовали за хранение героина.

Во время съемок картины "Спасти рядового Райна" Спилберг, по слухам, угрожал уволить актера по первым признакам употребления наркотиков и переснять фильм без него.

Проблемы с законом

У актера были и другие проблемы с законом. В 1997 году его арестовали по подозрению в нападении на свою жену, актрису и теннисистку Мэйв Куинлан. Через два года они развелись.

В 2003 году он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за избиение своей подруги Хайди Флейсс, и ему было приказано пройти курс реабилитации и управления гневом.

Сам Сайзмор позже жаловался, что "позволил личным демонам одержать верх над моей жизнью".

В 2005 году он снова ненадолго попал в тюрьму за нарушение условий испытательного срока. Сайзмор провалил тест на наркотики после попытки подработать результаты с помощью протеза пениса. По словам прокуроров, Сайзмор до этого уже был пойман на попытке использовать такое устройство.

Через два года он был приговорен к 16 месяцам тюрьмы за очередное нарушение условий испытательного срока.

"Я был парнем, который начал с малого и поднялся на вершину. У меня был дом за несколько миллионов долларов, Porsche, ресторан, которым я владел вместе с Робертом Де Ниро. А теперь у меня не осталось абсолютно ничего", — написал Сайзмор в автобиографии в 2013 году.

Том Сайзмор

"Я прожил интересную жизнь, — написал он. — Но не могу сказать, чего бы я не отдал за то, чтобы быть парнем, о котором вы ничего не знаете".

Хотя актеру так и не удалось вернуть былую славу, в последние годы он снялся в небольшой роли в сериале "Кобра Кай" и сыграл эпизодическую роль в возрожденном в 2017 году культовом сериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

Напомним, 20 февраля звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Спасти рядового Райяна" госпитализирована в критическом состоянии.

Впоследствии врачи дали семье Сайзмора неутешительные прогнозы. Том Сайзмор не надеется на выздоровление после того, как он перенес аневризму головного мозга.

Выключить проверку Премиум советы Выключить проверку Премиум советы Выключить проверку Премиум советы

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:57 Украина создает Dialogue Group для привлечения к ответственности за преступления рф

Новина з фото

12:55 Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко проверил работу подразделений, которые обороняют Бахмут

12:54 В обход санкций: россия покупает необходимую для войны технологии через третьи страны, — СМИ

Новина з фото

12:50 Жительница Одесской области планировала продать почти килограмм психотропных веществ

12:42 В армии рф заявляют, что Украина знала об операции в Брянской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 РФ сделала Мелитополь столицей Запорожской области: детали

Новина з відео

12:25 В Одессе горела мини-гостиница: есть пострадавшие

12:13 В Киевской области продлили комендантский час: детали

Новина з відео

12:11 Лаврова публично высмеяли на конференции в Индии: что придумали в россии на этот раз

Новина з відео

12:07 Пограничники уничтожили в Бахмуте 25 оккупантов: что известно

Новина з відео

12:25 В Одессе горела мини-гостиница: есть пострадавшие

Новина з відео

12:11 Лаврова публично высмеяли на конференции в Индии: что придумали в россии на этот раз

Новина з відео

12:07 Пограничники уничтожили в Бахмуте 25 оккупантов: что известно

Новина з відео

12:05 "Зерновая инициатива": за неделю экспортировали полмиллиона тонн зерна

Новина з відео

11:44 Курение в постели чуть не привело к трагедии: в Одесской области загорелся дом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:48 Два штата США накрыл торнадо: люди остались без электроэнергии

Новина з відео

10:30 Старт второго круга УПЛ: Вернидуб-младший принес победу "Кривбассу" над "Колосом"

Новина з відео

23:58 Пушилин похвастался поездкой в Чечню и выдал порцию лести Кадырову

Новина з відео

22:04 "Единое сердце Украины": активисты запустили флешмоб в поддержку жителей оккупированных территорий

Новина з відео

21:41 "Ключевой вопрос — ответственность рф": Зеленский подвел итоги сегодняшних встреч во Львове

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

11:15Готовили провокацию, но вместо фальшивой ДРГ зашла настоящая, — инсайдер из ФСБ о событиях в Брянской области

Актуальное по теме

None 4 Март 12:55

Украина создает Dialogue Group для привлечения к ответственности за преступления рф

None 4 Март 12:59

Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко проверил работу подразделений, которые обороняют Бахмут

None 4 Март 12:54

В обход санкций: россия покупает необходимую для войны технологии через третьи страны, — СМИ

None 4 Март 12:47

Жительница Одесской области планировала продать почти килограмм психотропных веществ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB