Умер актер фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор: какая причина и что о нем известно

Том Сайзмор

Американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.

Об этом сообщает BBC News, ссылаясь на слова его менеджера Чарльза Лаго.

Какая причина смерти актера

"С большой грустью и унынием я должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушел из жизни во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке", — приводит издание слова менеджера актера.

В это время брат и дети Тома Сайзмора были рядом с ним.

Как передает издание, 18 февраля Том Сайзмор был госпитализирован после перенесенного инсульта, после которого образовалась аневризма головного мозга. Сообщалось, что с того момента актер находился в коме в отделении интенсивной терапии.

Что известно о Томе Сайзморе

Родившийся в рабочем районе Детройта, Сайзмор получил степень магистра театра до того, как наступил голливудский перерыв, исполнив роль в фильме Оливера Стоуна "Рожденный четвертого июля" 1989 года.

Эта работа привела к более масштабным ролям в драмах 1990-х, таких, как "Настоящий роман" Тони Скотта, "Дьявол в голубом платье" с Дензелом Вашингтоном и байопик "Вайетт Эрп" с Кевином Костнером.

Стоун снова предложил ему роль жестокого детектива Джека Скагнетти в противоречивом фильме "Врожденные убийцы"; и он сыграл приспешника преступника Роберта Де Ниро в "Спеке".

В оскароносном фильме "Спасти рядового Райана" в 1998 году он снялся рядом с Томом Хэнксом в роли преданного сержанта Горвата.

Сайзмор (спереди слева) и Том Хэнкс в фильме "Спасти рядового Райана".

Актеры Том Сайзмор, Том Хэнкс, режиссер Стивен Спилберг и актер Эдвард Бернс (слева направо) на презентации фильма "Спасти рядового Райана"

За роль мафиози в телефильме "Защита свидетелей" 1999 года Сайзмор был номинирован на премию "Золотой глобус".

За славой и деньгами была зависимость от наркотиков. В автобиографии актер рассказывал о своей страсти к героину и метамфетамину.

По словам Сайзмора, Роберт Де Ниро заставил его лечь в реабилитационную клинику 1995 года, угрожая, что иначе поступит так, чтобы актера арестовали за хранение героина.

Во время съемок картины "Спасти рядового Райна" Спилберг, по слухам, угрожал уволить актера по первым признакам употребления наркотиков и переснять фильм без него.

Проблемы с законом

У актера были и другие проблемы с законом. В 1997 году его арестовали по подозрению в нападении на свою жену, актрису и теннисистку Мэйв Куинлан. Через два года они развелись.

В 2003 году он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за избиение своей подруги Хайди Флейсс, и ему было приказано пройти курс реабилитации и управления гневом.

Сам Сайзмор позже жаловался, что "позволил личным демонам одержать верх над моей жизнью".

В 2005 году он снова ненадолго попал в тюрьму за нарушение условий испытательного срока. Сайзмор провалил тест на наркотики после попытки подработать результаты с помощью протеза пениса. По словам прокуроров, Сайзмор до этого уже был пойман на попытке использовать такое устройство.

Через два года он был приговорен к 16 месяцам тюрьмы за очередное нарушение условий испытательного срока.

"Я был парнем, который начал с малого и поднялся на вершину. У меня был дом за несколько миллионов долларов, Porsche, ресторан, которым я владел вместе с Робертом Де Ниро. А теперь у меня не осталось абсолютно ничего", — написал Сайзмор в автобиографии в 2013 году.

"Я прожил интересную жизнь, — написал он. — Но не могу сказать, чего бы я не отдал за то, чтобы быть парнем, о котором вы ничего не знаете".

Хотя актеру так и не удалось вернуть былую славу, в последние годы он снялся в небольшой роли в сериале "Кобра Кай" и сыграл эпизодическую роль в возрожденном в 2017 году культовом сериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

Напомним, 20 февраля звезда фильмов "Перл-Харбор" и "Спасти рядового Райяна" госпитализирована в критическом состоянии.

Впоследствии врачи дали семье Сайзмора неутешительные прогнозы. Том Сайзмор не надеется на выздоровление после того, как он перенес аневризму головного мозга.

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