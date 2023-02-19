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Умер актер, игравший детектива Джона Манча в сериалах "Секретные материалы" и "Закон и порядок"

19 февраля 2023 23:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер звезда сериалов Секретные материалы и Закон и порядок, актер Ричард Белзер
Голливудский актер Ричард Белзер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На 79-м году жизни скончался голливудский актер Ричард Белзер. Он стал популярен благодаря роли детектива Джона Манча, появившегося сразу в нескольких популярных сериалах.

О смерти кинозвезды изданию The Hollywood Reporter сообщил бывший сценарист "Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом" Билл Шефт.

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Подробности

Белзер скончался в своем доме в Бозуле на юго-западе Франции. У него были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом у актера также были определенные страхи за здоровье: он пережил рак яичек в 1983 году, что вдохновило его на комедию "Еще один одинокий орешек" от HBO.

В роли детектива Джона Манча Ричард Белзер появился в таких сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Секретные материалы", "Прослушка" и другие.

Ричард Белзер в сериале "Секретные материалы"

"Детектив Ричарда Белзера Джон Манч является одним из культовых персонажей телевидения. Он принес юмор и радость во всю нашу жизнь, был непревзойденным профессионалом, и мы все будем по нему очень скучать", — сказал создатель и исполнительный продюсер сериала "Закон и порядок" Дик Вольф.

Напомним, ранее мы писали, что умер 27-летняя звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки" Остин Мейджорс.

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