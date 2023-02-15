Помер 27-річна зірка серіалів Відчайдушні домогосподарки, Поліція Нью-Йорка Остін Мейджорс

Помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27
Молода голлівудська зірка, актор Остін Мейджорс, помер у віці 27 років. Його тіло знайшли у притулку для безхатченків в Лос-Анджелесі (США).
Про це повідомляє видання ET.
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Деталі
За інформацією правоохоронних органів, актор прийняв смертельну дозу медпрепарату. Було це випадковістю чи самогубство наразі не повідомляється. Розтин тіла Мейджорса вже проведено, результати токсикології будуть готові за кілька місяців.
"Остін був люблячою, артистичною, блискучою і доброю людиною. Він дуже радів і пишався своєю акторською кар'єрою. Остін був активним скаутом і закінчив середню школу Salutatorian. Він закінчив Школу кінематографічних мистецтв USC із пристрастю до режисури та продюсування музики", — написала у своїй заяві сім'я актора.
Шанувальникам Остін запам'ятався за роллю Тео в серіалі "Поліція Нью-Йорка". Крім того, актор знявся в таких шоу, як "Невада", "Швидка допомога", "Межа", "Морська поліція", "Відчайдушні домогосподарки". Востаннє артист з'являвся на екрані 2009 року у ситкомі "Як я зустрів вашу маму".
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