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Умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере"

28 сентября 2023 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере"
Актер Майкл Гэмбон, исполнитель роли профессора Дамблдора. Фото: RikRek
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Умер ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль профессора Альбуса Дамблдора в фильмах франшизы "Гарри Поттер". На момент смерти ему было 82 года.

О смерти актера со ссылкой на публициста Клера Добса сообщает The Guardian.

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"Любимый муж и отец Майкл мирно умер в больнице после нападения пневмонии, рядом со своей женой Энн и сыном Фергюсом, стоявшим у его кровати. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это непростое время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви", — говорится в заявлении от имени жены актера.

Что известно о Майкле Гэмбоне

Майл Хэмбон в роли Дамблдора
Майл Хэмбон в роли Дамблдора. Фото: Citaty.info

Гэмбон родился в 1940 году в Ирландии, в пятилетнем возрасте переехал в Англию. Известность как актер он приобрел после начала работы в Британском национальном театре под руководством Лоуренса Оливье. Актера также регулярно приглашали в Королевский национальный театр, где он сыграл такие роли, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний.

Гэмбон также снимался в кино, одной из самых известных его ролей стала роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о мальчике-волшебнике, к которой он приступил после смерти умершего в 2002 году Ричарда Харриса. Хэмбон играл Дамблдора, начиная с третьего фильма франшизы.

Гэмбон четырежды получал премию BAFTA как лучший актер, номинировался на премии "Эмми" и "Золотой глобус".

В 1998 году актер стал командором ордена Британской империи. В 2020 году издание The Irish Times включило Гембона в список величайших актеров Ирландии.

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