Путіністи Лепс та Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ

Російські співаки Микола Басков та Григорій Лепс. Фото: Google

Російські співаки Микола Басков та Григорій Лепс, які активно підтримують Путіна, в черговий раз публічно висловили підтримку війні проти України. Зіркові пропагандисти знову пробили дно, зробивши гучну заяву на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Лідер пропагандистського музичного гурту "Земляне" Володимир Кисельов виступив з ініціативою передавати по одному мільйону рублів (11850 доларів) кожному окупанту, хто виведе з ладу танк ЗСУ.

"Головна заява від усіх присутніх тут полягає в тому, що ми, переможці премії RU.TV, свій грошовий еквівалент у розмірі мільйона кожен передаємо нашим бійцям, які знаходяться на лінії зіткнення. Тому кожен підбитий, завойований танк, "Леопард" та "Абрамс" ми преміюватимемо спільно з міністерством оборони РФ", — оголосив Кисельов.

Його одразу ж підтримали Лепс та Басков, які сиділи поруч. Обережно, далі ну дуже противна промова головного "шарманщика" РФ.

"Ми з Григорієм одні з перших, хто зробить грошовий внесок від себе особисто. Сподіваюся, що величезна кількість наших колег приєднаються, щоб російська армія і всі ті, хто захищає кожного з нас, знали, що ми з ними не лише душею, не лише творчістю. Ми хочемо зробити все можливе, щоб вони знали, що їхній подвиг нас дуже важливий. І ми з величезною вдячністю та низьким поклоном хочемо сказати спасибі, що ви рятуєте нас та нашу країну", — промовив Басков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ув'язнений російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.

Також ми розповідали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.