Путіністи Лепс та Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ
Російські співаки Микола Басков та Григорій Лепс, які активно підтримують Путіна, в черговий раз публічно висловили підтримку війні проти України. Зіркові пропагандисти знову пробили дно, зробивши гучну заяву на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Лідер пропагандистського музичного гурту "Земляне" Володимир Кисельов виступив з ініціативою передавати по одному мільйону рублів (11850 доларів) кожному окупанту, хто виведе з ладу танк ЗСУ.
"Головна заява від усіх присутніх тут полягає в тому, що ми, переможці премії RU.TV, свій грошовий еквівалент у розмірі мільйона кожен передаємо нашим бійцям, які знаходяться на лінії зіткнення. Тому кожен підбитий, завойований танк, "Леопард" та "Абрамс" ми преміюватимемо спільно з міністерством оборони РФ", — оголосив Кисельов.
Його одразу ж підтримали Лепс та Басков, які сиділи поруч. Обережно, далі ну дуже противна промова головного "шарманщика" РФ.
"Ми з Григорієм одні з перших, хто зробить грошовий внесок від себе особисто. Сподіваюся, що величезна кількість наших колег приєднаються, щоб російська армія і всі ті, хто захищає кожного з нас, знали, що ми з ними не лише душею, не лише творчістю. Ми хочемо зробити все можливе, щоб вони знали, що їхній подвиг нас дуже важливий. І ми з величезною вдячністю та низьким поклоном хочемо сказати спасибі, що ви рятуєте нас та нашу країну", — промовив Басков.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ув'язнений російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.
Також ми розповідали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.