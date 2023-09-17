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Помер автор відомих радянських пісень Добронравов, який потрапив до бази "Миротворець"

17 вересня 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер автор відомих радянських пісень Добронравов, який потрапив до бази "Миротворець"
Російський поет-пісняр Микола Добронравов. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Москві помер радянський та російський поет-пісняр Микола Добронравов. Йому було 94 роки. Одним із перших про це повідомив пропагандист-шарманщик Микола Басков. 

Інформацію поширюють росЗМІ. 

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Подробиці 

За повідомленнями, Добронравов помер після тяжкої та тривалої хвороби. Поки що немає докладної інформації, як провів останні дні відомий поет, але його дружина, композиторка Олександра Пахмутова перебуває у шоковому стані. Разом із чоловіком вона прожила разом понад 65 років. І він, і вона народилися наприкінці 1920-х.

Їм належать такі відомі радянські пісні, як "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Любовь, комсомол и весна", "Надежда", "Нежность". Вони написали прощальну пісню для церемонії закриття Олімпіади 1980 року "До свидания, Москва".

Микола Добронравов із дружиною та Володимиром Путіним. Фото: Google

Окрім Пахмутової, музику до пісень на вірші Добронравова писали інші відомі радянські композитори, зокрема Мікаел Тарівердієв, Полад Бюль-Бюль Огли, Євген Мартинов. Його пісні виконували популярні радянські співаки — Едіта П'єха, Муслім Магомаєв, Людмила Зикіна, Ганна Герман, пропагандист Йосип Кобзон, Георг Отс та багато інших.

Зіркова парочка опинилася в базі "Миротворець" за особисту подяку диктатору Володимиру Путіну за анексію Криму. Щодо повномасштабної війни, то пара не давала коментарів, бо не з’являлася на публіці через проблеми зі здоров’ям. 

Поет Микола Добронравов був у ганебному списку. Скриншот: сайт "Миротворець"

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, шоумена Дмитра Шепелєва, який відвідав окупований Маріуполь.

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