Близька подруга Сергія Сивохо підтвердила його смерть та назвала точний час
Близька подруга Сергія Сивохо, Світлана Бердецька, яка живе в Ізраїлі, підтвердила його смерть. Також вона назвала точний час та дату, коли зірка телебачення пішов з життя.
Відповідна публікація з’явилась в її Facebook.
Сергій Сивохо помер
За інформацією жінки, шоумен та громадський діяч помер сьогодні, 17 жовтня, о 5:40 ранку.
"Зараз щодня дуже важко, але сьогодні мені особливо погано... Сьогодні о 5.40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде дуже не вистачати. Вічна пам'ять, Сережа", — написала жінка та додала понад десяток фотографій.
Єдиний з представників українського шоу-бізнесу, хто висловив співчуття, поки що став телеведучий Олексій Суханов.
Причиною смерті шоумена стала хвороба легень, яка була хронічною. Сивохо пішов з життя у Німеччині.
Про Сергія Сивохо
Народився в Донецьку. Став відомим завдяки участі у КВК. Був ведучим популярних телепроєктів, продюсером студії "Квартал 95", а також тренером у першому сезоні "Ліги сміху".
2020-го Сивохо запустив "Національну платформу примирення та єдності", яку після початку повномасштабної війни перейменував на "Національну платформу відновлення та єдності". Організація надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали під час війни з окупантами.
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