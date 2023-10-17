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Близька подруга Сергія Сивохо підтвердила його смерть та назвала точний час

17 жовтня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Близька подруга Сергія Сивохо підтвердила його смерть та назвала точний час
Шоумен, громадський діяч Сергій Сивохо. Фото: Facebook/sivokho
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Близька подруга Сергія Сивохо, Світлана Бердецька, яка живе в Ізраїлі, підтвердила його смерть. Також вона  назвала точний час та дату, коли зірка телебачення пішов з життя.

Відповідна публікація з’явилась в її Facebook.

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За інформацією жінки, шоумен та громадський діяч помер сьогодні, 17 жовтня, о 5:40 ранку.  

"Зараз щодня дуже важко, але сьогодні мені особливо погано... Сьогодні о 5.40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде дуже не вистачати. Вічна пам'ять, Сережа", — написала жінка та додала понад десяток фотографій. 

Подруга згадала Сергія Сивохо
Близька подруга підтвердила смерть Сергія Сивохо. Фото: Facebook/weri.maweri

Єдиний з представників українського шоу-бізнесу, хто висловив співчуття, поки що став телеведучий Олексій Суханов. 

Олексій Суханов прокоментував смерть Сивохи
Олексій Суханов прокоментував новину про смерть Сивохи. Скриншот: Instagram/suhanov.official

Причиною смерті шоумена стала хвороба легень, яка була хронічною. Сивохо пішов з життя у Німеччині.

Про Сергія Сивохо

Народився в Донецьку. Став відомим завдяки участі у КВК. Був ведучим популярних телепроєктів, продюсером студії "Квартал 95", а також тренером у першому сезоні "Ліги сміху". 

2020-го Сивохо запустив "Національну платформу примирення та єдності", яку після початку повномасштабної війни перейменував на "Національну платформу відновлення та єдності". Організація надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали під час війни з окупантами. 

Сергій Сивохо та військові
Сергій Сивохо та військові. Фото: Facebook/sivokho

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла відома Інста-бабця Степанида Цвіт. Також ми розповідали, що у Даніеля Салема померла сестра.

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