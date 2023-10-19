Умер американский актер и звезда фильмов "Рокки"

Актер Берт Янг. Фото: Monica Morgan/WireImage

Берт Янг, номинированный на премию Оскар за роль в фильме "Рокки" умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сыграл более 160 ролей

В возрасте 83-х лет скончался американский актер Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки".

О причине смерти близкие знаменитости не сообщили, однако его дочь Энн Мореа Стайнгизер рассказала, что он ушел из жизни еще в воскресенье, 8 октября.

Что о нем известно

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Квинсе, Нью-Йорк. Служил в морской пехоте США, также был профессиональным боксером, прежде чем начал свою карьеру в кино.

Самые первые роли сыграл в кинофильмах "Банда, не умеющая стрелять" 1971 года, "На той стороне 110-й улицы" 1972 года, "Китайский квартал" 1974 года.

В 1976 году Янг сыграл в фильме Рокки. Фильм имел огромный успех, а роль Поли принесла ему номинацию на премию Оскар. Последнюю свою роль актер сыграл в 2019 году.

Сильвестр Сталлоне и Берт Янг, фильм "Рокки". Фото: Moviestore Collection Ltd/Alamy

В общей сложности Берт Янг сыграл более 160 ролей в кино и на телевидении. Он часто играл босса мафии, детектива или преступника из-за своего сурового выражения лица.

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