Российский поэт-песенник Николай Добронравов. Фото: Google

В Москве скончался советский и русский поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. Одним из первых об этом сообщил пропагандист-шарманщик Николай Басков.

Информацию распространяют росСМИ.

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По сообщениям, Добронравов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Пока нет подробной информации, как провел последние дни известный поэт, но его жена, композитор Александра Пахмутова, находится в шоковом состоянии. Вместе с мужем она прожила вместе более 65 лет. И он, и она родились в конце 1920-х.

Им принадлежат такие известные советские песни, как "Беловежская пуща", "И снова продолжается бой", "Как молоды мы были", "Любовь, комсомол и весна", "Надежда", "Нежность". Они написали прощальную песню для церемонии закрытия Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва".

Николай Добронравов с супругой и Владимиром Путиным. Фото: Google

Кроме Пахмутовой, музыку к песням на стихи Добронравова писали другие известные советские композиторы, в частности Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль Оглы, Евгений Мартынов. Его песни исполняли популярные советские певцы — Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Анна Герман, пропагандист Иосиф Кобзон, Георг Отс и многие другие.

Звездная парочка оказалась в базе "Миротворец" за благодарность диктатору Владимиру Путину за аннексию Крыма. Что касается полномасштабной войны, то пара не давала комментариев, потому что не появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.

Поэт Николай Добронравов был в позорном списке. Скриншот: сайт "Миротворец"

Напомним, ранее мы писали, что скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, шоумена Дмитрия Шепелева, посетившего оккупированный Мариуполь.