Умер автор известных советских песен Добронравов, попавший в базу "Миротворец"
В Москве скончался советский и русский поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. Одним из первых об этом сообщил пропагандист-шарманщик Николай Басков.
Информацию распространяют росСМИ.
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По сообщениям, Добронравов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Пока нет подробной информации, как провел последние дни известный поэт, но его жена, композитор Александра Пахмутова, находится в шоковом состоянии. Вместе с мужем она прожила вместе более 65 лет. И он, и она родились в конце 1920-х.
Им принадлежат такие известные советские песни, как "Беловежская пуща", "И снова продолжается бой", "Как молоды мы были", "Любовь, комсомол и весна", "Надежда", "Нежность". Они написали прощальную песню для церемонии закрытия Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва".
Кроме Пахмутовой, музыку к песням на стихи Добронравова писали другие известные советские композиторы, в частности Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль Оглы, Евгений Мартынов. Его песни исполняли популярные советские певцы — Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Анна Герман, пропагандист Иосиф Кобзон, Георг Отс и многие другие.
Звездная парочка оказалась в базе "Миротворец" за благодарность диктатору Владимиру Путину за аннексию Крыма. Что касается полномасштабной войны, то пара не давала комментариев, потому что не появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.
Напомним, ранее мы писали, что скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, шоумена Дмитрия Шепелева, посетившего оккупированный Мариуполь.