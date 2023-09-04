Помер екссоліст американського гурту Smash Mouth

Колишній соліст американського гурту Smash Mouth Стівен Гарвелл. Фото: instagram.com/smash_mouth_steve/

Стів Харвелл, колишній вокаліст рок-гурту Smash Mouth, помер у віці 56 років. Життя музиканта забрала тривала хвороба.

Про це пише USA Today.

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Роберт Хейс, менеджер гурту, підтвердив смерть співака. ЗМІ розповіли, що Харвелл "мав останню стадію печінкової недостатності" через алкоголь.

"Стів Харвелл помер сьогодні вранці 4 вересня 2023 року у своєму будинку в Бойсі, штат Айдахо. Він був оточений родиною та друзями. Він пішов у мирі та спокої. Стів Гарвелл був справжнім американським оригіналом. Стіва слід пам’ятати за його непохитну зосередженість і пристрасну рішучість досягти висот поп-зірки. І той факт, що він досяг цієї майже неможливої мети з дуже обмеженим музичним досвідом, робить його досягнення ще більш чудовими. Його єдиними інструментами були нестримний шарм і харизма, його безстрашна амбіційнійсть. Стів жив на 100% повним життям. Спочивай з миром, знаючи, що ти цілився у зірку і чарівним чином влучив у свою ціль. Будемо дуже сумувати за ним, ті, хто знав і любив його", — йдеться у заяві.

Успіх Smash Mouth у 1990 роках був значним. Хіт з їхнього другого альбому, "Astro Lounge" 1999 року, "All Star", розійшовся в три мільйони тиражів, досяг 4 місця в Billboard Hot 100 і залишається одним з найбільших досягнень поп-культури.

У 2012 році Smash Mouth випустили свій останній студійний альбом "Magic".

У жовтні 2021 року Харвелл оголосив про вихід з гурту.

Хвороба серця призвела до наслідків, включаючи серцеву недостатність і вплинула на його мову та пам'ять. За словами його представника, під час виступу в 2021 році Харвелл "страждав від численних симптомів" свого захворювання.

"Я так старався подолати свої проблеми з фізичним і психічним здоров’ям і востаннє зіграти перед вами, але я просто не зміг. З дитинства я мріяв стати рок-зіркою, виступати перед заповненими аренами, і мені так пощастило здійснити цю мрію. Для моїх товаришів по групі: для мене було честю виступати з вами всі ці роки, і я не можу пригадати нікого іншого, з ким би хотів відправитися в цю дику подорож. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що Smash Mouth досягне наступних вершин, і з нетерпінням чекаю щоб бути одним із найновіших фанів гурту", — сказав тоді музикант.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

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