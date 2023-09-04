Умер экссолист американской группы Smash Mouth

Бывший солист американской группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Фото: instagram.com/smash_mouth_steve/

Стив Харвелл, бывший вокалист рок-группы Smash Mouth, скончался в возрасте 56 лет. Жизнь музыканта унесла продолжительная болезнь.

Об этом пишет USA Today.

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Роберт Хейс, менеджер группы, подтвердил смерть певца. СМИ рассказали, что Харвелл "имел последнюю стадию печеночной недостаточности" из-за алкоголя.

"Стив Харвелл умер сегодня утром 4 сентября 2023 года в своем доме в Бойсе, штат Айдахо. Он был окружен семьей и друзьями. Он ушел в мире и покое. Стив Харвелл был настоящим американским оригиналом. Стива следует помнить за его непоколебимую сосредоточенность и страстную решимость достичь высот поп-звезды, и тот факт, что он достиг этой почти невозможной цели с очень ограниченным музыкальным опытом, делает его достижения еще более замечательными, его единственными инструментами были безудержный шарм и харизма, его бесстрашная амбициозность. Стив жил на 100%. полной жизнью. Покойся с миром, зная, что ты целился в звезду и волшебным образом попал в свою цель. Будем очень скучать по нему, те, кто знал и любил его", — говорится в заявлении.

Успех Smash Mouth в 1990 годах был значительным. Хит из их второго альбома, "Astro Lounge" 1999 года, "All Star", разошелся в три миллиона тиражей, достиг 4 места в Billboard Hot 100 и остается одним из величайших достижений поп-культуры.

В 2012 году Smash Mouth выпустили свой последний студийный альбом Magic.

В октябре 2021 года Харвелл объявил о выходе из группы.

Болезнь сердца привела к последствиям, включая сердечную недостаточность и повлияла на его язык и память. По словам его представителя, во время выступления в 2021 году Харвелл "страдал многочисленными симптомами" своего заболевания.

"Я так старался преодолеть свои проблемы с физическим и психическим здоровьем и в последний раз сыграть перед вами, но я просто не смог. С детства я мечтал стать рок-звездой, выступать перед полными аренами, и мне все же посчастливилось осуществить эту мечту. Для моих товарищей по группе: для меня было честью выступать с вами все эти годы, и я не могу вспомнить никого другого, с кем бы хотел отправиться в это дикое путешествие. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что Smash Mouth достигнет новых вершин, и с нетерпением жду, чтобы быть одним из новейших фанов группы", — сказал тогда музыкант.

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