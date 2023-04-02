Помер японський композитор Рюїті Сакамото у віці 71 року: що спричинило смерть

Японський композитор Рюїті Сакамото

У віці 71 року помер відомий японський композитор Рюіті Сакамото. Він був лауреатом багатьох престижних музичних премій, включаючи "Оскар", "Греммі", BAFTA та "Золотий глобус". Сакамото помер 28 березня після тривалої боротьби з раком, який був діагностований у 2014 році.

Про це пише The Guardian.

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Найвідомішим твором Сакамото є композиція, написана для фільму "Останній імператор", за яку він отримав "Оскар" у 1988 році. Він також писав музику для інших фільмів, включаючи "Маленький будда", "Під покровом небес" та "Той, хто вижив". Його творчість була дуже популярною в Японії та за її межами.

Сакамото також був відомий своєю участю у групі Yellow Magic Orchestra (YMO), яку він заснував у 1978 році разом з іншими японськими музикантами Харуомі Хосоно та Юкіхіро Такахаші. Група вважається одним із найвпливовіших колективів в історії японської електронної музики.

Смерть Рюїті Сакамото стала великою втратою світової музичної сцени. Його творчість була унікальною і справила значний вплив на багатьох музикантів у Японії та за її межами. Сакамото залишив величезний спадок у музиці і пам'ятатиметься як талановитий композитор, який приніс у світ музику, яка переживе його самого.

Що відомо про Рюїті Сакамото

Рюїті Сакамото народився Токіо в 1952 року і почав вивчати музику у ранньому віці. Він навчався на перших синтезаторах і почав працювати над різними музичними проєктами, у тому числі з Хосоно та Такахаші.

У 1978 році він випустив свій сольний дебютний альбом Thousand Knives, в якому грав мелодії, висхідні до традиційної японської музики на електронному обладнанні. Після цього він став учасником гурту Yellow Magic Orchestra, який вважається одним із найвпливовіших колективів в історії японської електронної музики.

Сакамото також писав музику для фільмів і його композиція для фільму "Останній імператор" принесла йому "Оскар" у 1988 році. Він також написав музику для інших фільмів, включаючи "Щасливого Різдва, містер Лоуренс" та "Вижилий". Сакамото був удостоєний безлічі престижних музичних нагород, включаючи "Греммі", BAFTA та "Золотий глобус".

Нагадаємо, що американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.