Умер японский композитор Рюити Сакамото в возрасте 71 года: что стало причиной смерти

Японский композитор Рюити Сакамото

В возрасте 71 года скончался известный японский композитор Рюити Сакамото. Он был лауреатом множества престижных музыкальных премий, включая "Оскар", "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус". Сакамото умер 28 марта после продолжительной борьбы с раком, который был диагностирован у него в 2014 году.

Об этом пишет The Guardian.

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Самым известным произведением Сакамото является композиция, написанная для фильма "Последний император", за которую он получил "Оскар" в 1988 году. Он также писал музыку для других фильмов, включая "Маленький будда", "Под покровом небес" и "Выживший". Его творчество было очень популярным в Японии и за ее пределами.

Сакамото также был известен своим участием в группе Yellow Magic Orchestra (YMO), которую он основал в 1978 году вместе с другими японскими музыкантами Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши. Группа считается одним из наиболее влиятельных коллективов в истории японской электронной музыки.

Смерть Рюити Сакамото стала большой потерей для мировой музыкальной сцены. Его творчество было уникальным и оказало значительное влияние на многих музыкантов в Японии и за ее пределами. Сакамото оставил огромное наследие в музыке и будет помниться как талантливый композитор, который принес в мир музыку, которая переживет его самого.

Что известно про Рюити Сакамото

Рюичи Сакамото родился в Токио в 1952 году и начал изучать музыку в раннем возрасте. Он обучался на первых синтезаторах и начал работать над различными музыкальными проектами, в том числе с Хосоно и Такахаши.

В 1978 году он выпустил свой сольный дебютный альбом "Thousand Knives", в котором играл мелодии, восходящие к традиционной японской музыке на электронном оборудовании. После этого он стал участником группы Yellow Magic Orchestra, которая считается одним из наиболее влиятельных коллективов в истории японской электронной музыки.

Сакамото также писал музыку для фильмов, и его композиция для фильма "Последний император" принесла ему "Оскар" в 1988 году. Он также написал музыку для других фильмов, включая "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Выживший". Сакамото был удостоен множества престижных музыкальных наград, включая "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус".

Напомним, что американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.