Помер креативний директор модного бренду Moschino — йому було 46 років

Один з модних показів Moschino. Фото: Google

В Мілані помер креативний директор італійського дому моди Moschino Давіде Ренне. Його призначили на керівну посаду лише десять днів тому. Експерту було 46 років.

Про це бренд повідомив у своїх соцмережах.

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Про призначення Давіде Ренне на посаду креативного директора бренду стало відомо у жовтні. Розробку першої колекції жіночого та чоловічого одягу, а також аксесуарів, він розпочав 1 листопада.

"Давіде приєднався до нас лише кілька днів тому, коли раптова хвороба надто рано забрала його від нас. Ми досі не можемо повірити в те, що сталося", — повідомив голова Aeffe (дочірня компанія Moschino) Массімо Ферретті, наголосивши, що Ренне встиг завоювати повагу та любов своїх колег за короткий час роботи в компанії.

Представник бренду також висловив співчуття рідним та близьким дизайнера. Причиною смерті Давіде став серцевий напад.

Давіде Ренне не дуже любив фотографуватися. Фото: Google

Свою колекцію Давіде Ренне мав представити вже у лютому 2024 року на міланському Тижні моди. До цього він протягом 20 років керував відділом дизайну жіночого одягу Gucci.

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