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Помер креативний директор модного бренду Moschino — йому було 46 років

11 листопада 2023 09:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер креативний директор модного бренду Moschino — йому було 46 років
Один з модних показів Moschino. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Мілані помер креативний директор італійського дому моди Moschino Давіде Ренне. Його призначили на керівну посаду лише десять днів тому. Експерту було 46 років.

Про це бренд повідомив у своїх соцмережах.

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Втрата бренду  Moschino

Про призначення Давіде Ренне на посаду креативного директора бренду стало відомо у жовтні. Розробку першої колекції жіночого та чоловічого одягу, а також аксесуарів, він розпочав 1 листопада.

"Давіде приєднався до нас лише кілька днів тому, коли раптова хвороба надто рано забрала його від нас. Ми досі не можемо повірити в те, що сталося", — повідомив голова Aeffe (дочірня компанія Moschino) Массімо Ферретті, наголосивши, що Ренне встиг завоювати повагу та любов своїх колег за короткий час роботи в компанії.

Представник бренду також висловив співчуття рідним та близьким дизайнера. Причиною смерті Давіде став серцевий напад.

Італійський дизайнер
Давіде Ренне не дуже любив фотографуватися. Фото: Google

Свою колекцію Давіде Ренне мав представити вже у лютому 2024 року на міланському Тижні моди. До цього він протягом 20 років керував відділом дизайну жіночого одягу Gucci.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув син друга композитора, батька Вєрки Сердючки, Андрія Данилка. Також ми розповідали, що у Києві попрощалися із шоуменом Сергієм Сивохою.

 

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