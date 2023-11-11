Умер креативный директор модного бренда Moschino — ему было 46 лет

Один из модных показов Moschino. Фото: Google

В Милане скончался креативный директор итальянского дома моды Moschino Давиде Ренне. Его назначили на руководящий пост всего десять дней назад. Эксперту было 46 лет.

Об этом бренд сообщил в своих соцсетях.

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О назначении Давиде Ренне на должность креативного директора бренда стало известно в октябре. Разработку первой коллекции женской и мужской одежды, а также аксессуаров, он начал 1 ноября.

"Давиде присоединился к нам лишь несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано унесла его от нас. Мы до сих пор не можем поверить в произошедшее", — сообщил глава Aeffe (дочерняя компания Moschino) Массимо Ферретти, подчеркнув, что Ренне успел завоевать уважение и любовь своих коллег за короткое время работы в компании.

Представитель бренда также выразил соболезнования родным и близким дизайнера. Причиной смерти Давиде стал сердечный приступ.

Давиде Ренне не очень любил фотографироваться. Фото: Google

Свою коллекцию Давиде Ренне должен был представить уже в феврале 2024 года на миланской Неделе моды. До этого он в течение 20 лет руководил отделом дизайна женской одежды Gucci.

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