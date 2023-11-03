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У Києві попрощались з шоуменом Сергієм Сивохою

3 листопада 2023 11:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві попрощались з шоуменом Сергієм Сивохою
Прощання з шоуменом Сергієм Сивохою. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Жовтневому палаці попрощались з шоуменом Сергієм Сивохою. Провести в останню путь гумориста прийшли десятки людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Прощання з шоуменом Сивохою

Сьогодні, 3 листопада, у Жовтневому палаці у Києві попрощалися з відомим шоуменом Сергієм Сивохою.  Десятки людей прийшли провести в останню путь гумориста. Серед них Баклан, учасники "Ліги Сміху".

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Прощання з шоуменом Сергієм Сивохою. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що Сергій Сивохо пішов із життя 17 жовтня. Відомо, що тривалий час шоумен боровся з тяжкою хворобою. Ще у 2017 році лікарі діагностували в чоловіка виразку шлунку. Відомо, що останні дні свого життя Сергій провів у Німеччині, де він лікувався. За словами друзів, гуморист дуже схуд і ходив на милицях. У Сергія Сивохи залишилася дружина Тетяна та син Савва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохи. 

Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохи підтвердила його смерть та назвала точний час.

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