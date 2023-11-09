Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На фронті загинув син друга Андрія Данилка — фото arrow

На фронті загинув син друга Андрія Данилка — фото

9 листопада 2023 10:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На фронті загинув син друга Андрія Данилка — фото
Композитор, співак Андрій Данилко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українців. Невтішні новини для колективу композитора, батька Вєрки Сердючки, Андрія Данилка прийшли з фронту. 

Про це 50-річний артист повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Трагедія в колективі Вєрки Сердючки

Андрій Данилко опублікував чорно-білу фотографію військовослужбовця Еріка, який боронив нашу країну від окупантів та наближав перемогу. 

"Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять", — написав Данилко. 

У своїх соцмережах Артур Кульпович робив останній допис 2 жовтня. Він привітав сина з днем народження та опублікував дві фотографії захисника. Того ж дня Артур залишив теплі слова з привітаннями Андрію Данилко, який відзначив ювілей. 

В коментарях під публікацією Андрія шанувальники колективу висловлюють свої співчуття та не вірять в загибель Еріка. Подробиці, як саме молодий захисник нашої країни пішов з життя, не уточнюються. 

Артур Кульпович — лауреат низки музичних конкурсів, співак, музикант та композитор, На слова та музику артиста були створені пісні для таких зірок, як Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік та інших. Щодо Еріка, то він майже не вів соцмережі. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в родині телеведучої Лесі Нікітюк трапилося горе. Також ми розповідали, що менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста із зіркою російського шоу "Дом 2".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі