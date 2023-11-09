На фронті загинув син друга Андрія Данилка — фото

Композитор, співак Андрій Данилко. Фото: Google

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українців. Невтішні новини для колективу композитора, батька Вєрки Сердючки, Андрія Данилка прийшли з фронту.

Про це 50-річний артист повідомив у своїх соцмережах.

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Андрій Данилко опублікував чорно-білу фотографію військовослужбовця Еріка, який боронив нашу країну від окупантів та наближав перемогу.

"Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять", — написав Данилко.

У своїх соцмережах Артур Кульпович робив останній допис 2 жовтня. Він привітав сина з днем народження та опублікував дві фотографії захисника. Того ж дня Артур залишив теплі слова з привітаннями Андрію Данилко, який відзначив ювілей.

В коментарях під публікацією Андрія шанувальники колективу висловлюють свої співчуття та не вірять в загибель Еріка. Подробиці, як саме молодий захисник нашої країни пішов з життя, не уточнюються.

Артур Кульпович — лауреат низки музичних конкурсів, співак, музикант та композитор, На слова та музику артиста були створені пісні для таких зірок, як Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік та інших. Щодо Еріка, то він майже не вів соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в родині телеведучої Лесі Нікітюк трапилося горе. Також ми розповідали, що менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста із зіркою російського шоу "Дом 2".