Умер легенда итальянской сцены Тото Кутуньо

Певец Тото Кутуньо. Фото: instagram.com/_totocutugno_/

Итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни. В июле ему исполнилось 80 лет.

Об этом сообщило агентство ANSA.

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Легендарный певец и автор песен Тото Кутуньо скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

Об этом сообщил его менеджер, отметив, что звезда боролся с продолжительной болезнью, но его состояние ухудшилось в последние месяцы.

Тото Кутуньо (полное имя Сальваторе Кутуньо) родился седьмого июля 1943 в тосканском городе Фосдиново. В детстве певца ласково называли Тото, отсюда и сценический псевдоним. В начале 1975 года Кутуньо начинает выступать с группой Gli "Albatros", пишет вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai, Africa.

На мелодии Тото Кутуньо были написаны такие известные песни французского певца Джо Дассена как "Et si tu n'xistais pas", "Salut", "Le jardin du Luxembourg".

1980 певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней "Solo noi". 1990 Кутуньо получает первое место на конкурсе "Евровидение" в Загребе с песней "Insieme".

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.