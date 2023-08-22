Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер легенда итальянской сцены Тото Кутуньо arrow

Умер легенда итальянской сцены Тото Кутуньо

22 августа 2023 18:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Умер легенда итальянской сцены Тото Кутуньо
Певец Тото Кутуньо. Фото: instagram.com/_totocutugno_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни. В июле ему исполнилось 80 лет.

Об этом сообщило агентство ANSA.

Читайте также:

Смерть легенды

Легендарный певец и автор песен Тото Кутуньо скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован.

Об этом сообщил его менеджер, отметив, что звезда боролся с продолжительной болезнью, но его состояние ухудшилось в последние месяцы.

Тото Кутуньо (полное имя Сальваторе Кутуньо) родился седьмого июля 1943 в тосканском городе Фосдиново. В детстве певца ласково называли Тото, отсюда и сценический псевдоним. В начале 1975 года Кутуньо начинает выступать с группой Gli "Albatros", пишет вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai, Africa.

На мелодии Тото Кутуньо были написаны такие известные песни французского певца Джо Дассена как "Et si tu n'xistais pas", "Salut", "Le jardin du Luxembourg".

 

1980 певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней "Solo noi". 1990 Кутуньо получает первое место на конкурсе "Евровидение" в Загребе с песней "Insieme".

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз