Стало відомо, як Сандра Буллок попрощається зі своїм покійним коханим

Акторка Сандра Буллок з нареченим. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Акторка Сандра Баллок планує востаннє попрощатися з чоловіком, якого вона називала "коханням свого життя", у місці, яке мало особливе значення для них обох. За словами інсайдерів, 59-річна актриса хоче повернутися на Багами, щоб розвіяти прах Браяна Рендалла над океаном.

Про це пише Daily Mail.

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Рендалл помер на початку місяця після того, як роками таємно страждав від БАС.

Саме на Багамах Буллок та 57-річний Рендалл обмінялися "обітницями" у 2017 році, лише за три роки до того, як йому поставили жахливий діагноз.

"Це місце було таким особливим для них обох, де вони ділилися найщасливішими моментами з дітьми та друзями. Вони були тут тижнями. Це має велике значення, і це має сенс, коли вона попрощається з ним", — розповіло джерело з оточення акторки.

Дочка Рендалла, Скайлар Стейтен Рендалл, 29 років, минулого тижня отримала прах свого батька.

Згідно з джерелом, "Сандра взяла Скайлар під свою опіку після смерті її батька".

Буллок і Рендалл ніколи не одружувалися, але обмінялися "обітницями" на пляжі на Багамах на інтимній церемонії, свідками якої були друзі та родина 31 грудня 2017 року.

"Сандра не хотіла виходити заміж після свого досвіду розлучення з Джессі Джеймсом у 2010 році. Але вони з Брайаном дуже хотіли мати щось для дітей, щоб показати їм, що це назавжди", — говорять друзі з оточення пари.

Буллок наглядала за коханим, з яким вона була 8 років, який провів свої останні місяці в її будинку в Беверлі-Гіллз.

"Будинок Сандри великий, але ближче до кінця вона справді не пускала людей до дому, окрім лікарів і медсестер, які за ним доглядали", — розповів друг пари.

Від дегенеративної хвороби, яка вражає нервові клітини головного та спинного мозку ліків немає. Хворі на БАС зазвичай помирають від дихальної недостатності протягом двох-п’яти років після встановлення діагнозу, хоча невеликий відсоток може прожити до десяти років. Відомо, що Рендалл хворів протягом трьох років.

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