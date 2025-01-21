Помер оскароносний режисер Бертран Бліє, який зробив зіркою путініста Жерара Депардьє

Французький режисер Бертран Бліє. Фото: Instagram/bertblie

В понеділок, 20 січня, помер титулований французький кінорежисер Бертран Бліє. Йому було 85 років. Лауреат премії "Оскар" пішов з життя у своєму будинку в Парижі в оточенні родини.

Про це повідомляє видання RTBF.

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Бліє здобув популярність як режисер комедійних драм з одіозним Жераром Депардьє. Саме кримінальна еротична комедія "Вальсуючі", яка вийшла 1973 року, відкрила кінематографу кремезного актора.

Вже 1979 року режисер отримав премію "Оскар" у категорії кращого фільму іноземною мовою за стрічку "Приготуйте ваші носовички". В ній також головну роль зіграв Жерар Депардьє.

Серед інших популярних робіт режисера — "Вечірня сукня", "Холодні закуски" та "Скільки ти коштуєш?". Останньою роботою Бліє як режисера став "Винятковий кортеж" 2019 року.

Бертран Бліє не коментував скандали Жерара Депардьє щодо його проблем з податковою у Франції. Оминав режисер і громадянську позицію одіозного актора щодо України та його підтримку диктатора Путіна.

Режисер Бертран Бліє. Фото: Instagram/bertblie

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