Помер оскароносний режисер, який зробив зіркою путініста Депардьє
В понеділок, 20 січня, помер титулований французький кінорежисер Бертран Бліє. Йому було 85 років. Лауреат премії "Оскар" пішов з життя у своєму будинку в Парижі в оточенні родини.
Про це повідомляє видання RTBF.
Помер Бертран Бліє
Бліє здобув популярність як режисер комедійних драм з одіозним Жераром Депардьє. Саме кримінальна еротична комедія "Вальсуючі", яка вийшла 1973 року, відкрила кінематографу кремезного актора.
Вже 1979 року режисер отримав премію "Оскар" у категорії кращого фільму іноземною мовою за стрічку "Приготуйте ваші носовички". В ній також головну роль зіграв Жерар Депардьє.
Серед інших популярних робіт режисера — "Вечірня сукня", "Холодні закуски" та "Скільки ти коштуєш?". Останньою роботою Бліє як режисера став "Винятковий кортеж" 2019 року.
Бертран Бліє не коментував скандали Жерара Депардьє щодо його проблем з податковою у Франції. Оминав режисер і громадянську позицію одіозного актора щодо України та його підтримку диктатора Путіна.
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