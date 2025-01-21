Умер оскароносный режиссер Бертран Блие, сделавший звездой путиниста Жерара Депардье

Французский режиссер Бертран Блие. Фото: Instagram/bertblie

В понедельник, 20 января, умер титулованный французский кинорежиссер Бертран Блие. Ему было 85 лет. Лауреат премии "Оскар" ушел из жизни в своем доме в Париже в окружении семьи.

Об этом сообщает издание RTBF.

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Блие получил известность как режиссер комедийных драм с одиозным Жераром Депардье. Именно криминальная эротическая комедия "Вальсирующие", вышедшая в 1973 году, открыла кинематографу коренастого актера.

Уже в 1979 году режиссер получил премию "Оскар" в категории лучшего фильма на иностранном языке за ленту "Приготовьте ваши носовые платки". В ней также главную роль сыграл Жерар Депардье.

Среди других популярных работ режиссера — "Вечернее платье", "Холодные закуски" и "Сколько ты стоишь?". Последней работой Блие как режиссера стал "Исключительный кортеж" 2019 года.

Бертран Блие не комментировал скандалы Жерара Депардье относительно его проблем с налоговой во Франции. Обходил режиссер и гражданскую позицию одиозного актера по Украине и его поддержку диктатора Путина.

Режиссер Бертран Блие. Фото: Instagram/bertblie

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