В мережі випадково "поховали" акторку Барбару Брильську

Польська акторка Барбара Брильська. Фото: Facebook/BrylskaBarbara

Вихідними деякі польські ЗМІ повідомили про смерть акторки Барбари Брильської. Для багатьох українців вона відома завдяки радянській стрічці "Іронія долі, або З легкою парою!". Згодом це підхопили й інші медіа та пабліки. Втім насправді померла зовсім інша акторка.

Про це повідомляє польське видання Press.

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Фейки про смерть Барбари Брильської

В ніч проти 11 січня померла акторка Барбара Рильська. Їй було 88 років. Проте деякі портали, зокрема Fakt.pl, Plejada.pl та Kozaczek.pl, повідомили, що Барбара Брильська мертва.

"На жаль, це свідчить про стан сучасних медіа... Це ваша робота і відповідальність", — зазначив Роман Чеярек, журналіст Radio One.

Фейкові, неперевірені новини про Барбару Брильську з її фотографіями. Фото: Facebook/romanczejarek

Чимало росЗМІ підхопили новину про "смерть" Барбари Брильської. Згодом матеріали вони видалили, але інформація про деякі статті й досі показує в Google. Сама Барбара Брильська поки не коментувала подібні новини.

Про смерть Барбари Рильської напередодні повідомила Асоціація польських сценічних артистів. Своє життя вона пов’язала з театрами: спочатку це був театр "Комедія" у Варшаві, потім "Людовий" у Кракові. Останнім театром актриси був театр "Квадрат" у Варшаві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Рорі Сайкс загинув у пожежі в Лос-Анджелесі. Також ми розповідали, що померла російська акторка, путіністка Євгенія Добровольська.