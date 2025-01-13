Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow ЗМІ випадково "поховали" Барбару Брильську — хто помер насправді arrow

ЗМІ випадково "поховали" Барбару Брильську — хто помер насправді

13 січня 2025 21:21
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
В мережі випадково "поховали" акторку Барбару Брильську
Польська акторка Барбара Брильська. Фото: Facebook/BrylskaBarbara
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Вихідними деякі польські ЗМІ повідомили про смерть акторки Барбари Брильської. Для багатьох українців вона відома завдяки радянській стрічці "Іронія долі, або З легкою парою!". Згодом це підхопили й інші медіа та пабліки. Втім насправді померла зовсім інша акторка.

Про це повідомляє польське видання Press.

Читайте також:

Фейки про смерть Барбари Брильської

В ніч проти 11 січня померла акторка Барбара Рильська. Їй було 88 років. Проте деякі портали, зокрема Fakt.pl, Plejada.pl та Kozaczek.pl,  повідомили, що Барбара Брильська мертва.

"На жаль, це свідчить про стан сучасних медіа... Це ваша робота і відповідальність", — зазначив Роман Чеярек, журналіст Radio One.

Фейкова смерть Брильської
Фейкові, неперевірені новини про Барбару Брильську з її фотографіями. Фото: Facebook/romanczejarek

Чимало росЗМІ підхопили новину про "смерть" Барбари Брильської. Згодом матеріали вони видалили, але інформація про деякі статті й досі показує в Google. Сама Барбара Брильська поки не коментувала подібні новини. 

Про смерть Барбари Рильської напередодні повідомила Асоціація польських сценічних артистів. Своє життя вона пов’язала з театрами: спочатку це був театр "Комедія" у Варшаві, потім "Людовий" у Кракові. Останнім театром актриси був театр "Квадрат" у Варшаві.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVP Kultura (@tvp_kultura)

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Рорі Сайкс загинув у пожежі в Лос-Анджелесі. Також ми розповідали, що померла російська акторка, путіністка Євгенія Добровольська.

фейки актори закордонні зірки Барбара Брильська медіа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво