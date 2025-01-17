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Умер режиссер "Челюсти 2" и "Сверхъестественного"

17 января 2025 20:42
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Умер режиссер "Челюстей 2" и "Сверхъестественного" Жанно Шварц — детали
Французский режиссер Жанно Шварц. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Умер французский режиссер Жанно Шварц. Он известен своими фильмами "Челюсти 2", "Где-то во времени" и "Супер девушка". Ему было 85 лет.

Об этом пишет Variety.

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Трагическое известие сообщила актриса Джейн Сеймур, сыгравшая главную роль в ленте "Где-то во времени".

"Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не только гениальным режиссером, но и доброй и щедрой душой. Он подарил нам много вечных историй, среди них "Где-то во времени" — фильм, который навсегда изменил мою жизнь. Пусть память о нем будет благословением, а его творчество живет в наших сердцах", — написала звезда.

Жанно Шварц
Жанно Шварц. Фото: TriStar Pictures/Courtesy Everett Collection

Что известно о Жанно Шварце

Режиссер родился 21 ноября 1939 года в Париже, но вырос в Аргентине. Он получил степень магистра политологии в Гарвардском университете.

Жанно Шварц и Джейн Сеймур на съемках "Где-то во времени"
Жанно Шварц и Джейн Сеймур на съемках "Где-то во времени". Фото: скриншот

Работал в кино индустрии и на телевидении. Прославился благодаря работам  "Чрезмерное приближение", "Супер девушка" и "Жуки". Однако, одной из самых популярных стала картина "Челюсти 2". Несмотря на неоднозначную критику, лента собрала более 200 миллионов долларов в мировом прокате.

Не менее успешным был и фильм  "Где-то во времени", в котором Шварц исследовал тему любви и путешествий во времени, со временем ставший культовой классикой. Джейн Сеймур сыграла главную роль вместе с Кристофером Ривом, который воплотил влюбленного драматурга.

Также Жанно Шварц работал над сериалами "Элли Макбил", "Тайны Смолвиля", "Сверхъестественное" и "Анатомия Грей".

Напомним, недавно умер оскароносный режиссер Дэвид Линч. Также медиа "похоронили" советскую актрису Барбару Брильскую.

Франция смерть кино похороны режиссер

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20:30 США ввели санкции против недостроенных танкеров РФ — как это

20:06 Гигаватт Зеленского — Укрэнерго назвало печальную цифру генерации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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