Помер фронтмен львівського рок-гурту Мертвий півень Любомир Футорський

Помер співзасновник та фронтмен відомого львівського рок-гурту
На 51-му році життя помер один із засновників та фронтмен українського рок-гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський.
Про це у своєму Facebook повідомив лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.
-
Масштабна програма українізації залізниці: в Україні розпочалось перейменування станцій
-
Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі
-
Стратегічні підступи до Одещини під контролем ВМС, — Неїжпапа
-
Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки
-
"Динамо" хоче продати Шапаренка та Бущана: куди можуть піти зіркові футболісти
-
"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу
-
Під час виступу путіна окупанти потужно обстріляли Херсон: є загиблі
-
Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на послання путіна, — Салліван
-
Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян
-
Санкції позначились на експорті російських меблів: на скільки упав дохід
Деталі
Любомир Футорський помер 20 лютого. Причини смерті не повідомляються.
"Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Світла Пам‘ять і Царство Небесне. Шок і сум", — написав у своїх соцмережах Чубай.
Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, а також вивчав міжнародне право.
"Мертвий півень" — рок-гурт, який проіснував з 1989 по 2011 роки. Гурт народився у середовищі Львівського університету імені Івана Франка, де навчалися багато його майбутніх учасників, які починали музичну діяльність в університетському хорі "Черемош".
Записи колективу є в доступі на стримінгах: Apple Music, Spotify, YouTube Music та Deezer. Серед них студійні альбоми, лайви, збірка та інші релізи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в родині голлівудської акторки Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен.