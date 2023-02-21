Помер фронтмен львівського рок-гурту Мертвий півень Любомир Футорський

Український рок-гурт "Мертвий півень"

На 51-му році життя помер один із засновників та фронтмен українського рок-гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський.

Про це у своєму Facebook повідомив лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.

Деталі

Любомир Футорський помер 20 лютого. Причини смерті не повідомляються.

"Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Світла Пам‘ять і Царство Небесне. Шок і сум", — написав у своїх соцмережах Чубай.

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, а також вивчав міжнародне право.

"Мертвий півень" — рок-гурт, який проіснував з 1989 по 2011 роки. Гурт народився у середовищі Львівського університету імені Івана Франка, де навчалися багато його майбутніх учасників, які починали музичну діяльність в університетському хорі "Черемош".

Записи колективу є в доступі на стримінгах: Apple Music, Spotify, YouTube Music та Deezer. Серед них студійні альбоми, лайви, збірка та інші релізи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в родині голлівудської акторки Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен.