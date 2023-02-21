Умер фронтмен львовской рок-группы Мертвий півень Любомир Футорский

Украинская рок-группа "Мертвий півень"

На 51-м году жизни скончался один из основателей и фронтмен украинской рок-группы "Мертвий півень" Любомир Футорский.

Об этом в своем Facebook сообщил лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай.

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Любомир Футорский скончался 20 февраля. Причины смерти не сообщаются.

"Лучшие песни "Мертвого Півня" написав Любко Футор. Светлая Память и Царство Небесное. Шок и грусть", — написал в своих соцсетях Чубай.

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 во Львове. Он учился на физическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко, а также изучал международное право.

"Мертвий півень" — рок-группа, которая просуществовала с 1989 по 2011 годы. Группа родилась в среде Львовского университета имени Ивана Франко, где учились многие ее будущие участники, начинавшие музыкальную деятельность в университетском хоре "Черемош".

Записи коллектива доступны на стримингах: Apple Music, Spotify, YouTube Music и Deezer. В их числе студийные альбомы, лайвы, сборник и другие релизы.

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