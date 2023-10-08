Помер титулований британський режисер, лауреат Каннського кінофестивалю

Режисер Теренс Девіс. Фото: Google

Помер відомий британський режисер і сценарист Теренс Девіс. Йому було 77. Причиною стали проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє видання People.

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Смерть Теренса Девіса

Режисер, який зняв такі фільми, зокрема, фільми "Далекі голоси", "Натюрморти", "Будинок веселощів", "Глибоке синє море", помер у своєму будинку в графстві Ессекс на сході Англії після нетривалої хвороби.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Теренса Девіса, який мирно помер вдома після нетривалої хвороби 7 жовтня 2023 року", — йдеться в заяві.

Режисер Теренс Девіс. Фото: Google

Протягом своєї кар'єри режисер отримував нагороди та визнання. Серед них Каннський кінофестиваль (1988), премії BAFTA (2001, 2007 роки) та інші. Останнім нагороду отримав фільм "Тиха пристрасть" (2016), який розповідала історію поетеси Емілі Дікінсон. Цю роль зіграла зірка серіалу "Секс і місто", американська акторка Синтія Ніксон. Фільм був номінований на низку нагород і отримав три.

Теренс Девіс був відкритим геєм. В одному з інтерв’ю він розповів про труднощі, з якими стикався по життю через свою орієнтацію.

"Я не відмовлявся від цього, я був дуже палким. З 15 до 22 років були серйозні сумніви. Я боровся зубами й нігтями, тому що мене вчили: "Це робота диявола". І одного разу я молився, доки в мене не пішла кров. Коли я дізнався, що я гей, це було кримінальним злочином у цій країні", — зізнався Девіс.

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