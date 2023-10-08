Умер титулованный британский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля

Режиссер Теренс Дэвис. Фото: Google

Умер известный британский режиссер и сценарист Теренс Дэвис. Ему было 77. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает издание People.

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Смерть Теренса Дэвиса

Режиссер, снявший такие фильмы, в частности, фильмы "Дальний голос", "Натюрморты", "Дом веселья", "Глубокое синее море", скончался в своем доме в графстве Эссекс на востоке Англии после непродолжительной болезни.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Теренса Дэвиса, мирно умершего дома после непродолжительной болезни 7 октября 2023 года", — говорится в заявлении.

Режиссер Теренс Дэвис. Фото: Google

В течение своей карьеры режиссер получал награды и признание. Среди них Каннский кинофестиваль (1988), премии BAFTA (2001, 2007) и другие. Последним награду получил фильм "Тихая страсть" (2016), рассказывавший историю поэтессы Эмили Дикинсон. Эту роль сыграла звезда сериала "Секс и город", американская актриса Синтия Никсон. Фильм был номинирован на ряд наград и получил три.

Теренс Дэвис был открытым геем. В одном из интервью он рассказал о трудностях, с которыми сталкивался по жизни из-за своей ориентации.

"Я не отказывался от этого, я был очень пылким. С 15 до 22 лет были серьезные сомнения. Я боролся зубами и ногтями, потому что меня учили: "Это работа дьявола". И однажды я молился, пока у меня не пошла кровь. Когда я узнал, что я гей, это было уголовным преступлением в этой стране", — признался Дэвис.

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