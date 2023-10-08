Співачка Ніна Матвієнко. Фото: Google

На 76-му році життя померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. До цього в мережі не було чуток чи повідомлень про погіршення стану здоров'я легендарної артистки.

Сумну новину у своїх соцмережах повідомила її донька, Тоня Матвієнко.

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Померла Ніна Матвієнко

42-річна Тоня Матвієнко, яка завжди була в тісному життєвому та творчому зв'язку з мамою, лаконічна написала "Мама померла" та додала фотографію артистки, ім'я та голос знає чи не вся країна.

Тоня Матвієнко про смерть матері. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Менш ніж за годину свої співчуття висловили в коментарях чи не половина українського шоу-бізнесу. Одними з перших Тоню Матвієнко та її родину підтримали співачки Світлана Тарабарова, Оля Цибульська, Марія Бурмака, М'ята, шоумен Анатолій Анатоліч, дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина та багато інших.

Про Ніну Матвієнко

Співачка веде активну концертно-гастрольну діяльність, почату ще з 1967 року. Ніна Матвієнко з великим успіхом гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії, Польщі, Фінляндії, Південній Кореї, Франції, країнах Латинської Америки. У її творчому репертуарі платівки із записами українських народних пісень, аудіокасети, компакт-диски із записами різних за жанром творів.

У 1966–1991 роках була солісткою вокальної студії при Державному заслуженому українському народному академічному хорі імені Григорія Верьовки. Крім того, з 1968 року співпрацює з вокальним тріо "Золоті ключі".

Ніна Матвієнко — лауреатка чисельних державних премій. Отримала, зокрема, й звання Героя України.

Співачка Ніна Матвієнко. Фото: Google

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко відверто розповіла про свої комплекси. Також ми розповідали, що у співачки Гайтани померла бабуся.