Помер відомий американський кантрі-співак Гаттіс, автор пісень багатьох лауреатів "Ґреммі"

Американський співак та композитор Кіт Гарріс. Фото: People.com

На 53-му році життя пішов з життя відомий американський композитор, продюсер та кантрі-співак Кіт Гарріс. Він співпрацював з всесвітньовідомими артистами, які отримали чимало статуеток найпрестижнішої музичної премії "Ґреммі".

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

Музикант помер у неділю, 23 квітня. Причина його смерті поки не названа. Кіта Гарріса у соцмережах згадали чимало знаменитостей. Серед них і дев’ятиразова лауреатка "Ґреммі", співачка Шерил Кроу.

"Прокинулась від новин, що Кіт Гаттіс пішов. Він був чудовою людиною, неймовірним талантом і улюбленим другом для всіх, хто його знав. Нам буде його не вистачати", — написала 61-річна зірка.

2002 року Гаттіс приєднався до гурту Дуайта Йоакама в якості фронтмена та електрогітариста. Також Кіт працював сольно. Кілька його пісень потрапили у Топ-20 чарту Billboard.

Але найбільше Гаттіс відомий як автор пісень. Він співпрацював над записами з Джорджем Джонсом, Джорджем Стрейтом, Кенні Чесні, Віллі Нельсоном, Кідом Роком, Ренді Гаузером, Чарлі Робісоном, Гері Алланом, Ешлі Монро, Мірандою Ламберт та багатьма іншими зірками світової музики.

Cпівак та композитор Кіт Гарріс в молодості. Фото: People.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодий канадський актор помер після 12 пластичних операцій, які зробив аби бути схожим на соліста BTS Пак Чіміна. Також ми розповідали, що 25-річну суперзірку K-pop знайшли мертвим у власному будинку: поліція назвала ймовірну причину.