Умер известный американский кантри-певец Гаттис, автор песен многих лауреатов "Грэмми"

Американский певец и композитор Кит Гаррис. Фото: People.com

На 53-м году жизни ушел из жизни известный американский композитор, продюсер и кантри-певец Кит Гаррис. Он сотрудничал с всемирно известными артистами, которые получили немало статуэток самой престижной музыкалльной премии "Грэмми".

Об этом сообщает издание People.

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Музыкант скончался в воскресенье, 23 апреля. Причина его смерти пока не названа. Кита Гарриса в соцсетях вспомнили немало знаменитостей. Среди них и девятикратняя лауреатка "Грэмми", певица Шерил Кроу.

"Проснулась от новостей, что Кит Гаттис ушел. Он был отличным человеком, невероятным талантом и любимым другом для всех, кто его знал. Нам будет его не хватать", — написала 61-летняя звезда.

В 2002 году Гаттис присоединился к группе Дуайта Йоакама в качестве фронтмена и электрогитариста. Также Кит работал сольно. Несколько его песен попали в Топ-20 чарта Billboard.

Но больше всего Гаттис известен как автор песен. Он сотрудничал над записями с Джорджем Джонсом, Джорджем Стрейтом, Кенни Чесни, Вилли Нельсоном, Кидом Роком, Рэнди Хаузером, Чарли Робисоном, Гэри Алланом, Эшли Монро, Мирандой Ламберт и многими другими звездами мировой музыки.

Певец и композитор Кит Гаррис в молодости. Фото: People.com

Напомним, ранее мы писали, что молодой канадский актер умер после 12 пластических операций, которые сделал чтобы походить на солиста BTS Пак Чимина. Также мы рассказывали, что 25-летнюю суперзвезду K-pop обнаружили мертвым в собственном доме: полиция назвала вероятную причину.