Умер известный американский кантри-певец Гаттис, автор песен многих лауреатов "Грэмми"
На 53-м году жизни ушел из жизни известный американский композитор, продюсер и кантри-певец Кит Гаррис. Он сотрудничал с всемирно известными артистами, которые получили немало статуэток самой престижной музыкалльной премии "Грэмми".
Об этом сообщает издание People.
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Музыкант скончался в воскресенье, 23 апреля. Причина его смерти пока не названа. Кита Гарриса в соцсетях вспомнили немало знаменитостей. Среди них и девятикратняя лауреатка "Грэмми", певица Шерил Кроу.
"Проснулась от новостей, что Кит Гаттис ушел. Он был отличным человеком, невероятным талантом и любимым другом для всех, кто его знал. Нам будет его не хватать", — написала 61-летняя звезда.
В 2002 году Гаттис присоединился к группе Дуайта Йоакама в качестве фронтмена и электрогитариста. Также Кит работал сольно. Несколько его песен попали в Топ-20 чарта Billboard.
Но больше всего Гаттис известен как автор песен. Он сотрудничал над записями с Джорджем Джонсом, Джорджем Стрейтом, Кенни Чесни, Вилли Нельсоном, Кидом Роком, Рэнди Хаузером, Чарли Робисоном, Гэри Алланом, Эшли Монро, Мирандой Ламберт и многими другими звездами мировой музыки.
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