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25-річну суперзірку K-pop знайшли мертвим у власному будинку: поліція назвала ймовірну причину

20 квітня 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
25-річну суперзірку K-pop знайшли мертвим у власному будинку: поліція назвала ймовірну причину
Учасник південнокорейського K-pop гурту Astro, співак Мун Бін. Фото: Instagram/moon_ko_ng
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У віці 25 років помер популярний виконавець південнокорейської попмузики K-pop Мун Бін. Хлопець виступав в складі гурту Astro.

Про це повідомляє видання CNN.

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Подробиці смерті

Зірку знайшов мертвим у своєму будинку на півдні Сеула його менеджер близько 8:10 вечора середи, 19 квітня.  Поліція повідомила, що місцева влада вважає: Мун Бін покінчив життя самогубством. 

"Учасник Astro Мун Бін раптово залишив нас і став зіркою на небі. Усі учасники гурту, колеги Fantagio, керівники та співробітники, які були разом протягом тривалого часу, глибоко оплакують покійного в такому великому смутку та шоку", — заявили представники лейбла Fantagio, який працює з гуртом Astro та був роботодавцем померлого співака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 문빈 (@moon_ko_ng)

Реакція соцмереж

Соціальні мережі переповнені співчуттями. Хештег #moonbin у Twitter був найпопулярнішим у всьому світі з понад 2.6 млн твітів із зображеннями та вшануваннями. Деякі з них написані англійською, іспанською, індонезійською, тагальською та тайською мовами.

Реакція шанувальників на смерть Мун Біна. Скриншот: Twitter

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома причина смерті молодшого брата Ніка Картера з Backstreet Boys, репера Ааарона Картера. Також ми розповідали, що помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27 років.

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