Помер Баррет Стронг, якого переспівували The Beatles та The Rolling Stones

Помер легендарний американський співак та композитор Баррет Стронг

На 82-му році життя помер легендарний американський співак та композитор Баррет Стронг. Також він був автором серії хітів групи The Temptations.

Про це повідомляє видання BBC.

Деталі

Його кар’єра розпочалась у 1959 році. Тоді Баррет заспівав композицію Money (That's What I Want). Пісня стала у США хітом та рок-стандартом. Зокрема, Money записували такі зірки, як The Beatles та The Rolling Stones. У 2011 році композиція увійшла у список "500 найбільших пісень усіх часів".

Причини смерті Баррета Стронга не розголошуються. Свої співчуття висловили багато знаменитостей та колег, які працювали з артистом.

"Баррет залишив свій незгладимий слід в історії музики. Наша сім’я втратила улюбленого брата та надзвичайного автора пісень", — сказав засновник гурту Temptations Отіс Вільямс.

"Ці хіти були революційними за звучанням і передали дух часу", — написав Беррі Горді, засновник лейблу Motown, я кому працював Стронг.

Стронг народився в Міссісіпі та виріс у Детройті, де співав і грав на фортепіано разом зі своїми чотирма сестрами в госпел-групі The Strong Sisters.

Під час гастролей по місцевих церквах вони подружилися з такими зірками соулу, як Джекі Вілсон і Сем Кук.

"Мої сестри були дуже гарними дівчатами. Тому, коли всі співачки приїжджали в місто, всі хлопці зупинялися до мене вдома. Я грав на фортепіано, і ми влаштували джем-сейшн", — згадував Баррет Стронг.

Йому було лише 18, коли він погодився, щоб Берті Горді керував ним і випускав його музику на лейблі Motown. Вже за рік у нього був мільйонний продаж синглу Money.

