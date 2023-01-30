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Помер виконавець однієї з найпопулярніших пісень американської музики Money (That's What I Want)

30 січня 2023 12:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер Баррет Стронг, якого переспівували The Beatles та The Rolling Stones
Помер легендарний американський співак та композитор Баррет Стронг
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 82-му році життя помер легендарний американський співак та композитор Баррет Стронг. Також він був автором серії хітів групи The Temptations.

Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі 

Його кар’єра розпочалась у 1959 році. Тоді Баррет заспівав композицію Money (That's What I Want). Пісня стала у США хітом та рок-стандартом. Зокрема, Money записували такі зірки, як The Beatles та The Rolling Stones. У 2011 році композиція увійшла у список "500 найбільших пісень усіх часів".

Причини смерті Баррета Стронга не розголошуються. Свої співчуття висловили багато знаменитостей та колег, які працювали з артистом. 

"Баррет залишив свій незгладимий слід в історії музики. Наша сім’я втратила улюбленого брата та надзвичайного автора пісень", — сказав засновник гурту Temptations Отіс Вільямс.

"Ці хіти були революційними за звучанням і передали дух часу", — написав Беррі Горді, засновник лейблу Motown, я кому працював Стронг.

Стронг народився в Міссісіпі та виріс у Детройті, де співав і грав на фортепіано разом зі своїми чотирма сестрами в госпел-групі The Strong Sisters.

Під час гастролей по місцевих церквах вони подружилися з такими зірками соулу, як Джекі Вілсон і Сем Кук.

"Мої сестри були дуже гарними дівчатами. Тому, коли всі співачки приїжджали в місто, всі хлопці зупинялися до мене вдома. Я грав на фортепіано, і ми влаштували джем-сейшн", — згадував Баррет Стронг.

Йому було лише 18, коли він погодився, щоб Берті Горді керував ним і випускав його музику на лейблі Motown. Вже за рік у нього був мільйонний продаж синглу Money.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла американська акторка Ліза Лорінг, яка першою зіграла роль Венздей у телесеріалі 1964 року. Також ми розповідали, що американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.

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