Умер Баррет Стронг, которого перепевали The Beatles и The Rolling Stones

Умер исполнитель одной из популярнейших песен американской музыки Money (That's What I Want)
На 82-м году жизни скончался легендарный американский певец и композитор Баррет Стронг. Также он являлся автором серии хитов группы The Temptations.
Об этом сообщает издание BBC.
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Подробности
Его карьера началась в 1959 году. Тогда Баррет спел композицию Money (That's What I Want). Песня стала в США хитом и рок-стандартом. В частности, Money записывали такие звезды, как The Beatles и The Rolling Stones. В 2011 году композиция вошла в список "500 величайших песен всех времен".
Причины смерти Баррета Стронга не разглашаются. Свои соболезнования выразили многие знаменитости и коллеги, работавшие с артистом.
"Баррет оставил свой неизгладимый след в истории музыки. Наша семья потеряла любимого брата и чрезвычайного автора песен", — сказал основатель группы Temptations Отис Уильямс.
"Эти хиты были революционными по звучанию и передали дух времени", — написал Берри Горди, основатель лейбла Motown, в котором работал Стронг.
Стронг родился в Миссисипи и вырос в Детройте, где пел и играл на фортепиано вместе со своими четырьмя сестрами в госпел-группе The Strong Sisters.
Во время гастролей по местным церквям они подружились с такими звездами соула, как Джеки Уилсон и Сэм Кук.
"Мои сестры были очень красивыми девушками. Поэтому, когда все певицы приезжали в город, все ребята останавливались у меня дома. Я играл на фортепиано, и мы устраивали джем-сейшн", — вспоминал Баррет Стронг.
Ему было всего восемнадцать, когда он согласился, чтобы Берти Горди руководил им и выпускал его музыку на лейбле Motown. Уже через год у него была миллионная продажа сингла Money.
Напомним, ранее мы писали, что скончалась американская актриса Лиза Лоринг, первой сыгравшей роль Уэнздей в телесериале 1964 года. Также мы рассказывали, что американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии. Звезде сериалов "24 часа", "Даллас", "Босх" и других шоу было всего 45 лет.