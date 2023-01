Умер Баррет Стронг, которого перепевали The Beatles и The Rolling Stones

Умер легендарный американский певец и композитор Баррет Стронг

На 82-м году жизни скончался легендарный американский певец и композитор Баррет Стронг. Также он являлся автором серии хитов группы The Temptations.

Об этом сообщает издание BBC.

Подробности

Его карьера началась в 1959 году. Тогда Баррет спел композицию Money (That's What I Want). Песня стала в США хитом и рок-стандартом. В частности, Money записывали такие звезды, как The Beatles и The Rolling Stones. В 2011 году композиция вошла в список "500 величайших песен всех времен".

Причины смерти Баррета Стронга не разглашаются. Свои соболезнования выразили многие знаменитости и коллеги, работавшие с артистом.

"Баррет оставил свой неизгладимый след в истории музыки. Наша семья потеряла любимого брата и чрезвычайного автора песен", — сказал основатель группы Temptations Отис Уильямс.

"Эти хиты были революционными по звучанию и передали дух времени", — написал Берри Горди, основатель лейбла Motown, в котором работал Стронг.

Стронг родился в Миссисипи и вырос в Детройте, где пел и играл на фортепиано вместе со своими четырьмя сестрами в госпел-группе The Strong Sisters.

Во время гастролей по местным церквям они подружились с такими звездами соула, как Джеки Уилсон и Сэм Кук.

"Мои сестры были очень красивыми девушками. Поэтому, когда все певицы приезжали в город, все ребята останавливались у меня дома. Я играл на фортепиано, и мы устраивали джем-сейшн", — вспоминал Баррет Стронг.

Ему было всего восемнадцать, когда он согласился, чтобы Берти Горди руководил им и выпускал его музыку на лейбле Motown. Уже через год у него была миллионная продажа сингла Money.

