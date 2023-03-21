Помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни": йому були лише 56

Британський актор Пол Грант

На 57-му році життя помер британський актор Пол Грант, який знімався у франшизах "Зоряні війни" та "Гаррі Поттер". Його знайшли в непритомному стані біля залізничного вокзалу Кінгс-кросс в центрі Лондону.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Деталі

В минулий четвер, 16 березня актор втратив свідомість біля залізничної станції, його доправили до лікарні. Лише в понеділок, 20 березня, лікарі констатували смерть кінозірки.

Грант, який зіграв Евока у "Поверненні джедая" та гобліна у "Гаррі Поттері та філософському камені", з’явився як один із загону гоблінів у культовому класичному "Лабіринті" 1986 року разом із Девідом Боуї та Дженніфер Коннеллі.

Актор також виступав дублером у фільмі "Лабіринт для Хоггла", який виконувала Шарі Вайзер і озвучувала Браян Генсон. Його інші фільми включають "Легенду", фільм 1985 року про Тома Круза та стрічку "Віллоу".

Донька Пола, Софі Джейн Гран, підтвердила його смерть.

"Я розбита горем... Жодна дівчина не заслуговує на те, щоб у неї забрали батька. Його так добре знали й любили за його роботу. Він пішов надто рано", — прокоментувала вона смерть батька.

У Гранта залишилися його дівчина Марія Дваєр, дві доньки та один син, а також пасинки та онуки. Падчерка Пола, Стейсі, створила сторінку в інтернеті, щоб зібрати кошти на його похорон. За її словами, вона хоче організувати грандіозну церемонію прощання. Чи були фінансові проблеми в актора родина не повідомила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.