Умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизы "Звездные войны": ему было всего 56
На 57-м году жизни скончался британский актер Пол Грант, снимавшийся во франшизах "Звездные войны" и "Гарри Поттер". Его нашли в бессознательном состоянии у железнодорожного вокзала Кингс-Кросс в центре Лондона.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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В минувший четверг, 16 марта актер потерял сознание у железнодорожной станции, его доставили в больницу. Только в понедельник, 20 марта, врачи констатировали смерть кинозвезды.
Грант, сыгравший Эвока в "Возвращении джедая" и гоблина в "Гарри Поттере и философском камне", появился как один из отряда гоблинов в культовом классическом "Лабиринте" 1986 года вместе с Дэвидом Боуи и Дженнифер Коннелли.
Актер также выступал дублером в фильме "Лабиринт для Хоггла", который исполняла Шари Вайзер и озвучивала Брайан Хенсон. Его другие фильмы включают "Легенду", фильм 1985 года о Томе Крузе и ленту "Виллоу".
Дочь Пола, Софи Джейн Гран, подтвердила его смерть.
"Я разбита горем... Ни одна девушка не заслуживает того, чтобы у нее забрали отца. Его так хорошо знали и любили за его работу. Он ушел слишком рано", — прокомментировала она смерть отца.
У Гранта остались его девушка Мария Дворер, две дочери и один сын, а также пасынки и внуки. Падчерица Пола, Стейси, создала страницу в интернете, чтобы собрать средства на его похороны. По ее словам, она намерена организовать грандиозную церемонию прощания. Были ли финансовые проблемы у актера семья не сообщила.
Напомним, ранее мы писали, что американский актер Том Сайзмор, прославившийся ролями в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черную ястребу", умер в возрасте 61 года. Сайзмор был в коме после разрыва аневризмы мозга.