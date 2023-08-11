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Помер зірка мультсеріалу "Король гори"

11 серпня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер зірка мультсеріалу "Король гори"
Кадр з мультсеріалу "Король гори". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Сполучених Штатах Америки помер актор Джонні Гардвік, який став популярним після озвучення персонажа Дейла Гріббла у мультсеріалі "Король гори". Йому було 64 роки.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці смерті

Джерела в правоохоронних органах повідомили таблоїду, що їх викликали в будинок Гардвіка в Техасі для перевірки соціального забезпечення та виявили його тіло. Актора визнали мертвим на місці. Поки що не говориться про кримінальну складову справи. Скоріш за все Джонні помер природною смертю, зазначає таблоїд. 

"Я глибоко засмучений втратою мого друга Джонні Гардвіка. Він був чудовим письменником, актором і коміком, і ми будемо дуже сумувати", — прокоментував смерть Майк Джадж, співавтор "Короля гори" та актор дубляжу героя Генка Гілла.

Персонаж Джонні Гардвіка в мультсеріалі "Король гори". Фото: TMZ

Джонні почав грати в стендап-комедії 1990 року в Техасі, а пізніше виступив у стендапі на шоу Джона Стюарта.  Актор озвучував героя Дейла в популярному серіалі протягом 258 епізодів. Гардвік був із мультсеріалом із самого початку, зобразивши Гріббла в першому епізоді, який вийшов у ефір у січні 1997 року і продовжував працювати в серіалі до його останнього епізоду, який світ побачив 2010 року. 

Крім шоу, Джонні робив кавер-версії пісень на своєму YouTube-каналі, надягаючи фірмовий помаранчеву бейсболку і штори свого персонажа, виступаючи так само як Дейл у шоу

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер творець легендарної обкладинки з королевою Єлизаветою II для хіта Sex Pistols, британський художник Джеймі Рід.

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