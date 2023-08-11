Умер звезда мультсериала "Король горы"

Кадр из мультсериала "Король горы". Фото: Google

В Соединенных Штатах Америки скончался актер Джонни Хардвик, ставший популярным после озвучивания персонажа Дейла Гриббла в мультсериале "Король горы". Ему было 64 года.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности смерти

Источники в правоохранительных органах сообщили таблоиду, что их вызвали в дом Хардвика в Техасе для проверки социального обеспечения и обнаружили его тело. Актера признали мертвым на месте. Пока что не говорится об уголовной составляющей дела. Скорее всего, Джонни умер естественной смертью, отмечает таблоид.

"Я глубоко расстроен потерей моего друга Джонни Хардвика. Он был замечательным писателем, актером и комиком, и мы будем очень скучать", — прокомментировал смерть Майк Джадж, соавтор "Короля горы" и актер дубляжа героя Хенка Хилла.

Персонаж Джонни Хардвика в мультсериале "Король горы". Фото: TMZ

Джонни начал играть в стендап-комедии в 1990-м в Техасе, а позже выступил в стендапе на шоу Джона Стюарта. Актер озвучивал героя Дейла в популярном сериале на протяжении 258 эпизодов. Хардвик был с мультсериалом с самого начала, изобразив Гриббла в первом эпизоде, вышедшем в эфир в январе 1997 года и продолжал работать в сериале до его последнего эпизода, который увидел свет в 2010 году.

Помимо шоу, Джонни делал кавер-версии песен на своем YouTube-канале, надевая фирменную оранжевую бейсболку и шторы своего персонажа, выступая так же как Дейл в шоу.

Напомним, ранее мы писали, что скончался создатель легендарной обложки с королевой Елизаветой II для хита Sex Pistols, британский художник Джейми Рид.