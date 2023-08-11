Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер звезда мультсериала "Король горы" arrow

Умер звезда мультсериала "Король горы"

11 августа 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умер звезда мультсериала "Король горы"
Кадр из мультсериала "Король горы". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Соединенных Штатах Америки скончался актер Джонни Хардвик, ставший популярным после озвучивания персонажа Дейла Гриббла в мультсериале "Король горы". Ему было 64 года.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности смерти

Источники в правоохранительных органах сообщили таблоиду, что их вызвали в дом Хардвика в Техасе для проверки социального обеспечения и обнаружили его тело. Актера признали мертвым на месте. Пока что не говорится об уголовной составляющей дела. Скорее всего, Джонни умер естественной смертью, отмечает таблоид.

"Я глубоко расстроен потерей моего друга Джонни Хардвика. Он был замечательным писателем, актером и комиком, и мы будем очень скучать", — прокомментировал смерть Майк Джадж, соавтор "Короля горы" и актер дубляжа героя Хенка Хилла.

Персонаж Джонни Хардвика в мультсериале "Король горы". Фото: TMZ

Джонни начал играть в стендап-комедии в 1990-м в Техасе, а позже выступил в стендапе на шоу Джона Стюарта. Актер озвучивал героя Дейла в популярном сериале на протяжении 258 эпизодов. Хардвик был с мультсериалом с самого начала, изобразив Гриббла в первом эпизоде, вышедшем в эфир в январе 1997 года и продолжал работать в сериале до его последнего эпизода, который увидел свет в 2010 году.

Помимо шоу, Джонни делал кавер-версии песен на своем YouTube-канале, надевая фирменную оранжевую бейсболку и шторы своего персонажа, выступая так же как Дейл в шоу.

Напомним, ранее мы писали, что скончался создатель легендарной обложки с королевой Елизаветой II для хита Sex Pistols, британский художник Джейми Рид.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз