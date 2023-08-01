Умерла 25-летняя звезда сериала "Эйфория"

Актер Агнус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/

Актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет в семейном доме в Окленде. Неделю назад он похоронил своего отца.

Об этом пишет Daily Mail.

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Неделю назад похоронил отца

Около 11:30 утра в понедельник мать Клауда позвонила в 911 и сообщила о "возможной передозировке". Она сообщила операторам, что у Клауда не было пульса, и он был объявлен мертвым на месте.

"С тяжелым сердцем сегодня нам пришлось попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях", — сказали в официальном заявлении родные актера.

Инсайдер семьи рассказал, что Клауд имел дело с "серьезными суицидальными мыслями" после поездки в Ирландию на похороны своего отца; и что он был в своем семейном доме, пытаясь "работать, хотя и преодолевал горе".

Причина смерти Клауда еще не установлена и что в связи со смертью начато расследование. Семья в своем заявлении упомянула о недавней смерти отца Клауда и о том, как это повлияло на него.

"На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Единственное утешение, которое мы имеем, это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом", — говорится в сообщении.

Семья отметила, что Клауд "откровенно рассказывал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его смерть может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим молча".

"Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим о приватности сейчас, поскольку мы все еще осознаем эту ужасную потерю", — говорится в письме.

Семья Клауда, игравшего Феско в сериале HBO с 2019 по 2022 годы, не назвала причину смерти актера.

"Мы невероятно расстроены, узнав о смерти Ангуса Клауда. Он был чрезвычайно талантливым и любимым членом семьи HBO и "Эйфория". Мы выражаем наши глубокие соболезнования его друзьям и семье в это тяжелое время", — говорится в заявлении на странице сериала "Эйфория" в Twitter.

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