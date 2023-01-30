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Умерла актриса, сыгравшая роль Уэнздей в первом сериале о семейке Аддамсов

30 января 2023 12:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Умерла Лиза Лоринг — она первой сыграла роль Уэнздей
Американская актриса Лиза Лоринг в телевизионном сериале "Семейка Аддамсов" (1964)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Неутешительная новость для поклонников семейки Аддамсов пришла из США. Умерла американская актриса Лиза Лоринг, которая первой сыграла роль Уэнздей в телесериале 1964 года.

Об этом пишет издание Variety.

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Подробности

Одной из первых о смерти Лизы Лоринг сообщила в соцсетях ее близкая подруга Лорин Джейкобсон. По ее словам, актриса перенесла инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она несколько дней находилась на аппарате жизнеобеспечения. Впрочем, семья Лизы Лоринг приняла тяжелое решение отключить его, и актриса скончалась. Ей было 64 года.

"Красивая, добрая, любящая мать, наследие Лизы в мире развлечений огромно. А наследие для ее семьи и друзей — богатство юмора, привязанности и любви надолго останется в нашей памяти", — написала подруга голливудской актрисы.

Об актрисе

Родилась 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Выросла на Гавайях, затем переехала с матерью в Лос-Анджелес. Начала работать моделью в возрасте трех лет, в 1964 году появилась в эпизоде сериала "Доктор Килдер". Стала известна благодаря именно роли Уэнздей в сериале "Семейка Аддамсов". За два сезона вышли 64 эпизода сериала.

Мать Лизы скончалась от алкоголизма в возрасте 34 лет. Годом ранее вышла замуж за друга детства Фаррелла Фоумберга и родила дочь. Актрисе было всего 16. В следующем году они развелись. В 1981-м ее мужем стал актер Даг Стивенсон, являвшийся контрактным исполнителем в мыльной опере "В поисках завтрашнего дня", от него она родила вторую дочь. Развелись в 1983 году.

На Лоринг был женат порноактер Джерри Батлер. Они познакомились на съемках фильма для взрослых Traci's Big Trick в 1987 году, где Лиза работала визажистом. Лоринг выражала недовольство тем, что муж продолжает сниматься в порно. Батлер начал сниматься тайно, без ее ведома. Они развелись в 1992 году.

В 1991-м она стала зависимой от героина, но вылечилась довольно быстро. Кроме "Семейки Аддамсов", транслировавшегося в 1960-х, сыграла в кинолентах и сериалах "Как обращается мир", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий", "Дикая лагуна" и других.

Напомним, ранее мы писали, что американская телевизионная актриса Энни Вершинг скончалась от онкологии. Звезде сериалов "24 часа", "Даллас", "Босх" и других шоу было всего 45 лет.

Также мы рассказывали, что звезду сериала "Уэнздей" от Netflix, канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.

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