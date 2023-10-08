Умерла Герой Украины певица Нина Матвиенко

Певица Нина Матвиенко. Фото: Google

На 76-м году жизни скончалась Герой Украины, певица Нина Матвиенко. До этого в сети не было слухов или сообщений об ухудшении состояния здоровья легендарной артистки.

Печальную новость в своих соцсетях сообщила ее дочь Тоня Матвиенко.

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Умерла Нина Матвиенко

42-летняя Тоня Матвиенко, которая всегда была в тесной жизненной и творческой связи с мамой, лаконично написала "Мама умерла" и добавила фотографию артистки, имя и голос знает вся страна.

Тоня Матвиенко о смерти матери. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Менее чем через час свои соболезнования выразили в комментариях почти половина украинского шоу-бизнеса. Одними из первых Тоню Матвиенко и ее семью поддержали певицы Светлана Тарабарова, Оля Цыбульская, Мария Бурмака, Мята, шоумен Анатолий Анатолич, супруга певца Дмитрия Монатика, Ирина и многие другие.

О Нине Матвиенко

Певица ведет активную концертно-гастрольную деятельность, начатую с 1967 года. Нина Матвиенко с большим успехом гастролировала в Мексике, Канаде, США, Чехии, Польше, Финляндии, Южной Корее, Франции, странах Латинской Америки. В ее творческом репертуаре пластинки с записями украинских народных песен, аудиокассеты, компакт-диски с записями разных по жанру произведений.

В 1966-1991 годах была солисткой вокальной студии при Государственном заслуженном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Кроме того, с 1968 года сотрудничает с вокальным трио "Золотые ключи".

Нина Матвиенко — лауреат многочисленных государственных премий. Получила, в частности, и звание Героя Украины.

Певица Нина Матвиенко. Фото: Google

Напомним, ранее Тоня Матвиенко откровенно рассказала о своих комплексах. Также мы рассказывали, что у певицы Гайтаны умерла бабушка.