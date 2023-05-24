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Померла королева рок-н-ролу Тіна Тернер

24 травня 2023 22:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Померла королева рок-н-ролу Тіна Тернер
Співачка Тіна Тернер. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 24 травня, у Швейцарії померла легендарна співачка, яку називають "королевою рок-н-ролу". Їй було 83 роки.

Про це повідомляє Sky News

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Деталі

"Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, Швейцарія", — сказав її представник. 

Інформація про чин похорону ще уточнюється.

Що відомо про співачку

Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

Вона вперше знайшла популярність у 1960-х роках разом із колишнім чоловіком Айком Тернером із класичною піснею River Deep, Mountain High серед їхнього репертуару.

Нагадаємо, 11 травня померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який є в Книзі рекордів Гіннеса. Багатьом вона відома роллю Барбари Боббі Спенсер в одному з найтриваліших серіалів в історії телебачення "Головний госпіталь". Зірці було 70 років. 

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