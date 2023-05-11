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Померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який є в Книзі рекордів Гіннеса

11 травня 2023 11:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який є в Книзі рекордів Гіннеса
Американська телевізійна акторка Джеклін Земан. Фото: ABC
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США померла відома телевізійна акторка Джеклін Земан. Багатьом вона відома роллю Барбари Боббі Спенсер в одному з найтриваліших серіалів в історії телебачення "Головний госпіталь". Зірці було 70 років. 

Про це повідомляє видання New York Post.

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Подробиці

Родина Джеклін повідомила, що вона померла після нетривалої боротьби з онкологією.

"Будемо дуже сумувати за Джекі, але її позитивний дух завжди буде жити в наших акторах і знімальній групі. Ми висловлюємо наші щирі співчуття її близьким, друзям і родині, особливо її донькам Кессіді та Лейсі", — прокоментував смерть акторки виконавчий продюсер серіалу "Головний госпіталь" Френк Валентіні.

За 40 років Земан знялася у понад 800 епізодах серіалу та отримала номінацію "Найкраща головна жіноча роль у драматичному серіалі" премії "Еммі".

Джеклін Земан у серіалі "Головний госпіталь". Фото: The Hollywood Reporter

Про серіал

"Головний госпіталь" — довготривала американська денна телевізійна мильна опера, яка виходить на каналі ABC з 1 квітня 1963 року. Серіал включений в "Книгу рекордів Гіннесса" як найдовша американська мильна опера в історії після серіалів "Дороговказне світло" і "Як обертається світ". 

Шоу також є найтривалішим серіалом, що знімається в Голлівуді, а також найтривалішим проєктом каналу ABC. За 60 років трансляції вийшло понад 15 тисяч епізодів. Нові серії продовжують виходити й досі. 

Нагадаємо, раніше була оприлюднена причина смерті зірки фільму "Славні хлопці", голлівудського актора Рея Ліоттавіда.

Також ми розповідали, що шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому.

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