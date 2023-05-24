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Умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер

24 мая 2023 22:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер
Певица Тина Тернер. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 24 мая, в Швейцарии скончалась легендарная певица, которую называют "королевой рок-н-ролла". Ей было 83 года.

Об этом сообщает Sky News.

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"Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте вблизи Цюриха, Швейцария", — сказал ее представитель.

Информация о чине похорон еще уточняется.

Что известно о певице

Тина Тернер родилась в США и была одной из самых любимых рок-певиц, известной своей сценической харизмой и рядом хитов, в частности The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

Она впервые нашла популярность в 1960-х годах вместе с бывшим мужем Айком Тернером с классической песней River Deep, Mountain High среди их репертуара.

Напомним, 11 мая скончалась звезда сериала "Главный госпиталь", который есть в Книге рекордов Гиннеса. Многим она известна ролью Барбары Бобби Спенсера в одном из самых продолжительных сериалов в истории телевидения "Главный госпиталь". Звезде было 70 лет.

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