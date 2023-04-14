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Померла "матір" мініспідниці, легендарна дизайнерка Мері Куант

14 квітня 2023 08:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Померла "матір" мініспідниці, легендарна дизайнерка Мері Куант
Британська дизайнерка Мері Куант розробляє нову колекцію. Фото: theindustry.fashion
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британська дизайнерка і фешн-ікона Мері Куант, яку називають матір’ю мініспідниці, померла у віці 93 років. Модельєр пішла з життя у власному будинку в графстві Суррей (Англія).

Про це повідомляє видання Sky News.

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"Вона була однією із найбільш всесвітньо визнаних модельєрів XX століття і видатною новаторкою 1960-х", — йдеться в заяві близьких Куант.

1955 року дизайнерка відкрила власний бутік Bazaar на Кінгс-роуд (Лондон) разом із майбутнім чоловіком Олександром та другом Арчі. Своїм одягом Мері популяризувала стиль вуличної моди 1960-х, фемінізм та дух свободи.

У той час класичне розуміння жіночності та "пишні" форми змінив тренд на стрункість, яка і надихнув Куант на створення мініспідниці. Дизайнерка максимально вкорочувала спідниці та шорти, називаючи нові моделі "лоліта" та "школярка", а завдяки топмоделі Твіггі тренд став всесвітньо популярним.

"Я шила одяг, в якому можна було бігати і танцювати, і ми робили її тієї довжини, яку хотіла клієнтка. Я носила їх дуже короткими, і клієнтки говорили: "Коротше, ще коротше", — розповідала Мері Куант.

Дизайнерка Мері Куант з однією з клієнток. Фото: Alamy

Мері привнесла в маси не лише міні та оголені ноги, а й моду на вінілові чоботи, кольорові колготки, вузькі штани, замшевий одяг, туфлі на платформі, черевики на низьких підборах, короткі стрижки та накладні вії.

Дизайнерці також приписують створення унікального бунтарського стилю рок-групи The Rolling Stones та впровадження нових синтетичних матеріалів під час створення колекцій.

1962 року Куант випустила колекцію з мініспідницями, які вона назвала на честь своєї улюбленої марки автомобіля Mini. 1966-го Мері отримала орден Британської імперії, а 2014 року королева Єлизавета II нагородила її титулом дами "за заслуги перед британською модою".

Дизайнерка Мері Куант з макетом поштової марки на її честь. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева-консорт Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Енн Гетевей стала обличчям нової колекції італійської дизайнерки Донателли Версаче.

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