Мать Эминема Дебора Нельсон умерла - что известно

Эминем. Фото: instagram.com/eminem

Ушла из жизни мать американского рэпера Эминема, Дебора (Дебби) Нельсон. Долгое время женщина боролась с онкологией.

Трагическое известие сообщило издание TMZ .

Умерла Дебора Нельсон

Как сообщили инсайдеры, причиной смерти женщины стали осложнения на фоне рака легких. Мать рэпера ушла из жизни в 69 лет в Сент-Джозефе, штат Миссури.

Представители Эминема подтвердили печальное известие, однако сам рэпер пока не высказывался по поводу потери близкого человека.

Как известно, между исполнителем и его матерью были напряженные отношения. Еще в начале своей карьеры Эминем обвинял мать, родившую его в 17 лет, в пренебрежительном и жестоком отношении. Кроме того, музыкант заявил, что Дебби употребляет наркотики.

Негатив от сложных отношений с близким человеком Эминем "выливал" в свое творчество. Так, в песне Kill You рэпер написал строки: "Моя мама говорила мне такие безумные вещи... Я понял, что это она сумасшедшая".

Также артист резко высказался о женщине в треках Cleaning Out My Closet и My Mom.

В конце 90-х Дебби не выдержала и подала иск в суд, в котором обвинила сына в клевете и требовала 10 млн долларов за моральный ущерб. Позже женщина заявила, что на этот шаг ее подтолкнул адвокат. В конце концов дело разрешилось в досудебном порядке и Нельсон получила компенсацию от сына в размере 25 тысяч долларов.

Впоследствии, исполнитель все же извинился перед матерью за свои резкие высказывания. В 2013 году Эминем выпустил трек Headlights, в котором обратился к родному человеку с извинениями. После этого отношения матери и сына стали лучше.

