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Умерла мама Эминема — что известно об их непростых отношениях

4 декабря 2024 12:54
Мария Покровская - Редактор
Мать Эминема Дебора Нельсон умерла - что известно
Эминем. Фото: instagram.com/eminem
Мария Покровская - Редактор

Ушла из жизни мать американского рэпера Эминема, Дебора (Дебби) Нельсон. Долгое время женщина боролась с онкологией.

Трагическое известие сообщило издание TMZ .

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Как сообщили инсайдеры, причиной смерти женщины стали осложнения на фоне рака легких. Мать рэпера ушла из жизни в 69 лет в Сент-Джозефе, штат Миссури.

Представители Эминема подтвердили печальное известие, однако сам рэпер пока не высказывался по поводу потери близкого человека.

Как известно, между исполнителем и его матерью были напряженные отношения. Еще в начале своей карьеры Эминем обвинял мать, родившую его в 17 лет, в пренебрежительном и жестоком отношении. Кроме того, музыкант заявил, что Дебби употребляет наркотики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by 1710Enterprise (@1710enterprise)

Негатив от сложных отношений с близким человеком Эминем "выливал" в свое творчество. Так, в песне Kill You рэпер написал строки: "Моя мама говорила мне такие безумные вещи... Я понял, что это она сумасшедшая".

Также артист резко высказался о женщине в треках Cleaning Out My Closet и My Mom.

В конце 90-х Дебби не выдержала и подала иск в суд, в котором обвинила сына в клевете и требовала 10 млн долларов за моральный ущерб. Позже женщина заявила, что на этот шаг ее подтолкнул адвокат. В конце концов дело разрешилось в досудебном порядке и Нельсон получила компенсацию от сына в размере 25 тысяч долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впоследствии, исполнитель все же извинился перед матерью за свои резкие высказывания. В 2013 году Эминем выпустил трек Headlights, в котором обратился к родному человеку с извинениями. После этого отношения матери и сына стали лучше.

Ранее дочь покойного Назария Яремчука в день рождения отца вспомнила, каким он был в молодости.

Также недавно известный американский музыкант был найден мертвым в собственном доме.

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