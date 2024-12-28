Умерла звезда "Ромео и Джульетта" Оливия Гасси — причина

Британская актриса Оливия Гасси. Фото: скриншот из фильма "Ромео и Джульетта"

Британская актриса Оливия Гасси скончалась на 73 году жизни. Она была самой известной киношной Джульеттой и получила мировое признание еще до своего совершеннолетия.

О трагедии сообщили члены семьи.

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Британская актриса стала популярной в 16 лет, когда сыграла Джульетту в легендарной экранизации Шекспира — фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта".

Фильм "Ромео и Джульетта". Фото: скриншот

Оливия Гасси скончалась на 73 году жизни. Смерть была естественной, однако родные очень тяжело переживают потерю близкого человека.

"С огромной печалью мы сообщаем о смерти Оливии Гасси, которая 27 декабря мирно отошла в вечность дома, в окружении своих близких. Оливия была прекрасным человеком, чье тепло, мудрость и доброта влияли на жизнь всех, кто ее знал. Ее жизнь была полна страстью, любовью, преданностью искусству, духовности и доброте к животным", — написала семья звезды.

Напомним, на войне погиб известный украинский поэт Алексей Беспальцев. Также недавно скончался титулованный музыкальный продюсер Ричард Перри.